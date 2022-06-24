В итоге он получил не 10 Gb, а 8 Gb.

Последние события на рынке криптовалют позволили не одной тысяче геймеров закупиться видеокартами после длительного периода дефицита микропроцессоров. Котировки популярных токенов упали, вследствие чего мелкие майнеры закономерно начали избавляться от устройств, дававших им заработок. Цены на такие чипы, как правило, гораздо ниже РРЦ, поэтому их рекомендуется покупать только в случае очень хорошей выгоды.

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По данным Wccftech, даже крайне дешевые видеокарты не всегда смогут себя окупить. Например, невезучий геймер, который ждал конца "застоя", как только увидел MSI Suprim X RTX 3080 10 Gb по привлекательной цене, сразу же купил видеокарту, решив не проводить предварительных тестирований. Позже он горько заплатил за спешку, потому как карта продавалась с большой скидкой неспроста.

Придя домой и поиграв на ней несколько дней, до геймера дошло ощущение, что устройство работает не на полную мощность. В бенчмарках он увидел, что, во-первых, его RTX 3080 выдавала не 10 Gb на 320-битной шине памяти, а всего лишь 8 Gb на 256-битной шине, а во-вторых, её пропускная способность была снижена с 760,3 Gb/s до менее чем 610 Gb/s.

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Дополнительная проверка у мастера показала, что проблемы видеокарты связаны со сгоревшим модулем памяти, а также с тем, что её намеренно "загоняли" в майнинге, выжимая последние соки перед продажей.

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