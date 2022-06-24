Windows Insider пополнит санкционный список.

К сожалению, некоторые из предсказаний начала марта по поводу ближайшего будущего в условиях санкций не подтвердились. Например, одно из них звучало так: гражданам России не отрежут доступ к ПО, программам и потребительской электронике, даже если этого потребуют обстоятельства. На сегодняшний день рынок РФ покинули Samsung и Apple (львиная доля продаж), а компания Microsoft с каждым днём делает всё новые заявления по поводу сокращения деятельности. В последний раз было заявлено, что её сведут до минимума.

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Первые предпосылки к тому, что начнётся ограничение ПО, появились ещё несколько дней назад, когда Microsoft без предупреждения заблокировала гражданам РФ доступ к образам Windows 10 и Windows 11 на официальном сайте. Тогда сообщалось, что проблема явно затронула только российских пользователей, потому как при включении VPN всё исправно работало.

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По данным портала Neowin, невозможность загрузки операционной системы связана с тем, что россиянам отключили доступ к утилите Windows Insider. Без неё пропадёт возможность скачивания инсайдерских программ Microsoft, а также перестанут приходить регулярные обновления для Windows. Не исключено, что в деле виноват системный сбой или человеческий фактор. Представители Microsoft о вопросе пока не упоминали.

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