К сожалению, некоторые из предсказаний начала марта по поводу ближайшего будущего в условиях санкций не подтвердились. Например, одно из них звучало так: гражданам России не отрежут доступ к ПО, программам и потребительской электронике, даже если этого потребуют обстоятельства. На сегодняшний день рынок РФ покинули Samsung и Apple (львиная доля продаж), а компания Microsoft с каждым днём делает всё новые заявления по поводу сокращения деятельности. В последний раз было заявлено, что её сведут до минимума.
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Первые предпосылки к тому, что начнётся ограничение ПО, появились ещё несколько дней назад, когда Microsoft без предупреждения заблокировала гражданам РФ доступ к образам Windows 10 и Windows 11 на официальном сайте. Тогда сообщалось, что проблема явно затронула только российских пользователей, потому как при включении VPN всё исправно работало.
По данным портала Neowin, невозможность загрузки операционной системы связана с тем, что россиянам отключили доступ к утилите Windows Insider. Без неё пропадёт возможность скачивания инсайдерских программ Microsoft, а также перестанут приходить регулярные обновления для Windows. Не исключено, что в деле виноват системный сбой или человеческий фактор. Представители Microsoft о вопросе пока не упоминали.
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