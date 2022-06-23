Естественно, карты продаются с хорошими скидками.

Последнюю неделю в связи с резким обвалом биткоина до критических уровней на рынке графических процессоров наблюдается паника. Ежедневно появляются новости, в которых говорится, что на площадках вторичной продажи наблюдается всё больше видеокарт, только что снятых с ферм. Лидируют в этом плане США и Китай, хотя в Поднебесной майнинг официально запрещён уже длительное время. Чуть меньше б/у видеокарт продаются сейчас в Европе и России.

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Подробно выяснить причины "миграции" видеокарт из одних рук в другие взялись журналисты издания Forbes, поговорив с владельцем одной из крупнейших майнинговых фермы в РФ, который предпочёл не разглашать свою личность публично. По словам майнера, доход от добычи "крипты" с начала мая сократился более чем на 40% в связи с обвалом биткоина и Эфира.

В интервью собеседник издания отметил, что до наступления криптозимы (в марте-апреле 2022 г.) его прибыль от майнинга биткоина увеличилась в разы. Причиной тому стал обвал курса рубля, когда в моменте 1 доллар стоил под 150 рублей. Исходя из того, что "нафармленные" биткоины майнер обменивал в доллары, а уже потом конвертировал в рубли, такой курс пришёлся ему очень кстати (1 монету удавалось менять на 5,2 млн рублей). Стоит отметить, что тогда курс BTC составлял примерно $40 тыс., что весьма далеко он максимальных $67 тыс. в ноябре 2021 г.

Поскольку сейчас курс рубля стремительно укрепляется, майнинг стал приносить гораздо меньше. Ещё сильнее на добычу "крипты" влияет обвал Эфира и приближение Proof-of-Stake. Как отмечает майнер, в его кругах переход на PoS будет фактически означать полную потерю дохода. Крупные игроки смогут положить некоторую сумму на стейкинг и получать с этого пассивный доход, а вот мелким придётся искать другую криптовалюту. Судя по окупаемости, вероятнее всего ею станет Ravencoin (RVN).

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Насчёт видеокарт собеседник Forbes говорит одно: массово продают чипы сейчас не профессионалы, а любители или новички. Именно их желание как можно быстрее выйти из бизнеса привело к тому, что на рынке начали появляться ускорители по заниженным ценам:

RTX 3090 – 130-140 тыс. рублей (раньше – не дешевле 350 тыс. руб.)

RTX 3060 Ti – 40 тыс. рублей (раньше – около 100 тыс. руб.).

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