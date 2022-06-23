В игру можно "проникнуть", если знать, как.

21 июня популярная игра Fall Guys в жанре Королевской битвы перешла на условно-бесплатную модель и сразу столкнулась с трудностями. Как оказалось, ту самую дату в календаре пометили многие геймеры. Когда все они одновременно зашли, сервера не выдержали и упали. Учитывая тот факт, что они лежат уже два дня подряд с переменными улучшениями, не совсем понятно, на что рассчитывали разработчики, и почему они не подготовились.

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Уже сейчас пиковый онлайн Fall Guys в Steam составил 60 тыс. игроков одновременно, даже несмотря на то, что игра пропала из магазина в день перехода на новую модель. Чуть ранее студию-разработчика игры Mediatonic купил Epic Games Store, а в контракте было сказано, что как только Fall Guys станет бесплатной для всех желающих, она автоматически получил статус эксклюзива EGS. Так и случилось.

Чтобы обойти сообщения "Error Code 14" или "Ошибка подключения к интернету" при запуске игры, нужно вначале из неё выйти, после напрямую запустить Epic Games, далее снова открыть игру. Если вы сделали всё правильно, она запустит скачивание дополнительного контента и через несколько секунд впустит в лобби.

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Напомним, кроме ПК Fall Guys также вышла и на PS5, получив обратную совместимость, поэтому процент игроков на геймпадах весьма внушительный.