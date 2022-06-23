Если информация подтвердится, это будет очень интересная игра.

По новым данным инсайдера Matheusvictorbr, о котором написал портал Xfire, недавно к нему в руки попали засекреченные материалы грядущей GTA 6, которыми он тут же решил поделиться с сообществом. Исходя из того, что сведения верны и являются истиной в последней инстанции, сюжет Grand Theft Auto 6 будет разворачиваться вокруг брата и сестры близнецов, которых разлучили в детстве.

реклама

По причине того, что в младенчестве их родители стали жертвами крупнейшего наркокартеля в Бразилии, с самого раннего возраста их главной целью было любым способом отомстить за смерть родственников. Т.к. близнецы друг с другом знакомы не были, для борьбы с картелем они избрали кардинально разные пути: мужчина закончил образование и поступил в Управление по борьбе с наркотиками, день за днём пытаясь отследить убийц родителей, а девушка стала членом того самого картеля в надежде на то, что однажды ей представится возможность узнать, кто отдавал роковой приказ, и кто его исполнял.

Как можно догадаться, прообразом для игры станет Бразилия. В частности, сообщает инсайдер, в повествовании будут задействованы два города: Vice City и Карцер-Сити (из игры Manhunt). Ключевым моментом GTA 6 станет разрушаемость почти всех объектов на карте. Например, транспортных остановок, магазинов и даже небоскрёбов. Естественно, что разрушить небоскрёб, потребуется много времени и сил.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Датой релиза, рассказывает инсайдер, Rockstar наметила 2024 г.