Геймдизайнеры поняли, что оба проекта чем-то очень сильно разозлили игроков.

Как не раз отмечалось опытными экспертами индустрии, провальный релиз Cyberpunk 2077, а потом и Battlefield 2042, не просто сказались на имидже разработчиков, но и произвели сильное впечатление на рынок видеоигр в целом, ведь ориентируясь на релиз Cyberpunk, многие инди-студии принялись задерживать выход маленьких проектов, чтобы уступить место "гиганту". В то же время, если бы на фоне "гиганта" прославилась игра инди-разработчиков, она бы мгновенно обрела мировую популярность.

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Второй негативный аспект провала Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 проявил себя, когда другие студии объявили о переносах, чтобы не повторять сделанных CD Projekt RED и Electronic Arts ошибок. Так, например, главный директор крупной американской игровой компании, который предпочёл остаться анонимным, недавно рассказал, что когда он осознал, что два популярнейших AAA-проекта сообществом были попросту отвергнуты, а Cyberpunk 2077 на некоторое время ещё и "выбросили" из магазина PS Store, им было принято решение перенести все запланированные релизы с целью лучше допилить проекты, качественнее подготовить их к выходу и удостовериться, что никаких внутренних проблем у них точно не будет.

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В заключение директор называет два крупнейших провала тревожным звоночком для всей индустрии, в чём он полностью прав: недавно даже Bethesda перенесла космический экшен Starfield, официально заявив, что не хочет, чтобы проект повторил судьбу Киберпанка.