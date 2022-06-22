Сообщается, что в нём более нет смысла.

Как мы уже рассказывали, по всем признакам дефицит графических процессоров подходит к концу. Об этом свидетельствует в основном тот факт, что видеокарты появились на полках магазинов, а в США и Европе они продаются по рекомендованным ценам. Ещё один хороший знак дала компания EVGA, когда впервые с октября 2020 г. отменила обязательную электронную очередь на покупку ускорителей.

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Поскольку в то время кризис уже сказался на рынке, а запасов RTX 30 в магазинах не было, электронная очередь стала единственным способом справедливо распределять устройства между пользователями и, что главное, не дать скупить всю партию майнерам или ботам. По правилам системы, когда наступала очередь того или иного клиента, его уведомляли по почте, и у него было ровно 8 часов на оформление заказа. Если же он этого не сделал, заказ переходил дальше по цепочке.

В электронном письме от EVGA, которое пришло сегодня редакторам портала Tom's Hardware, сказано, что на RTX 3080 FTW3 Gaming электронная очередь более не распространяется по той причине, что на складах есть достаточное количество запасов для удовлетворения любого спроса.

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В письме также говорится, что чересчур популярные видеокарты вроде RTX 3060 или RTX 3060 Ti пока остаются в очереди, как и остальная продукция компании nVidia, однако это не на долго. Дело в том, что спрос на RTX 3000 повышен по сравнению с RX 6000, и это видно по списку самых продаваемых видеокарт Newegg, где чипы nVidia занимают 30 первых мест.

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