Вот уже несколько дней после достижения Эфиром порога в $900 на рынке графических процессоров наблюдается массовый приток бывших в употреблении чипов на вторичную продажу, где они реализуются по смешным ценам. Наибольшее количество доступных видеокарт сейчас наблюдается в Китае и США. Что интересно, официально майнинг в Китае был запрещен уже давно, но ускорители из ферм начали продавать только сейчас – с обрушением котировок, что даёт понять о чуть менее строгом надзоре со стороны правительства, как предполагалось ранее.
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Как бы там ни было, большинство предложение на Taobao – это RTX 3080. Цены на них стартуют с $520-540. Сообщается, что на аукционах можно легко найти выгодные цены на почти все модели поколений RTX 30 и RTX 20, в особенности RTX 3080, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 2060 и даже GTX 1060. Все – ниже РРЦ. Напомним, рекомендованная цена RTX 3080 составляет $700. Иными словами, стоявшую в ферме RTX 3080 в Китае сейчас можно взять со скидкой в $150.
Пользователь Twitter с ником Hassan Mujtaba также приводит в пример низкую цену на модели RTX 3060 Ti. По его словам, в Азии такие видеокарты будут стоить всего $300-350 при РРЦ $400, однако стоит помнить, что чипы имеют настолько низкие ценники по той причине, что они долгое время находились под высокими нагрузками. Прежде чем купить майнинговую карту, нужно хорошенько обдумать данное решение, а после проверить её в бенчмарках на предмет повреждений.
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