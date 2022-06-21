А их там было, мягко говоря, не мало.

Ровно год назад, 21 июня 2021 г., портал Videocardz рассказывал, как из-за бума майнинга и одновременной пандемии COVID-19 владельцам интернет-кафе и прочего малого бизнеса пришлось нелегко переживать кризис. К сожалению, к тому времени ограничения до сих пор действовали в активной фазе, что мешало полноценно работать и обслуживать клиентов.

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Тогда крупная сеть вьетнамских ресторанов сообщила у себя на страничке в Facebook, что вести дела в привычном режиме более не прибыльно, поэтому было принято решение закрыть заведения и купить на оставшиеся средства огромное количество видеокарт нового поколения RTX 3080, что и было сделано в ближайшие несколько недель.

Ситуация для владельцев интернет-кафе кардинально изменилась, как только курс биткоина начал постепенное падение с $46 тыс. до недавних $17 тыс. Оказалось, что урон от краха "крипты" оказался настолько сильным, что майнерам пришлось продавать все запасы видеокарт на онлайн-аукционе. Кроме RTX 3080 в коллекции у владельцев заведения также много RTX 3060 Ti. В среднем их отдают поштучно за $300-400.

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Учитывая падение котировок, у майнеров сегодня только два выхода: или продавать всё оборудование, получив часть средств обратно, чтобы начать новый бизнес, или продолжить добычу ETH с надеждой на то, что "крипта" вновь вернётся к уровню начала 2022 г.

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