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Kachka За пост начислено вознаграждение
Videocardz: крах криптовалют вынуждает интернет-кафе продавать все запасы видеокарт RTX 3080
А их там было, мягко говоря, не мало.
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6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр

Ровно год назад, 21 июня 2021 г., портал Videocardz рассказывал, как из-за бума майнинга и одновременной пандемии COVID-19 владельцам интернет-кафе и прочего малого бизнеса пришлось нелегко переживать кризис. К сожалению, к тому времени ограничения до сих пор действовали в активной фазе, что мешало полноценно работать и обслуживать клиентов.

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Тогда крупная сеть вьетнамских ресторанов сообщила у себя на страничке в Facebook, что вести дела в привычном режиме более не прибыльно, поэтому было принято решение закрыть заведения и купить на оставшиеся средства огромное количество видеокарт нового поколения RTX 3080, что и было сделано в ближайшие несколько недель.

Ситуация для владельцев интернет-кафе кардинально изменилась, как только курс биткоина начал постепенное падение с $46 тыс. до недавних $17 тыс. Оказалось, что урон от краха "крипты" оказался настолько сильным, что майнерам пришлось продавать все запасы видеокарт на онлайн-аукционе. Кроме RTX 3080 в коллекции у владельцев заведения также много RTX 3060 Ti. В среднем их отдают поштучно за $300-400.

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-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Учитывая падение котировок, у майнеров сегодня только два выхода: или продавать всё оборудование, получив часть средств обратно, чтобы начать новый бизнес, или продолжить добычу ETH с надеждой на то, что "крипта" вновь вернётся к уровню начала 2022 г.
Источник.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #rtx 3080 #rtx 3000 #майнинг криптовалют #майнинг 2022
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