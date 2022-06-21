Курс биткоина тем временем немного выравнивается.

Как мы уже писали чуть меньше недели назад, на российском рынке в последнее время появились очень дешёвые видеокарты. В частности, RTX 3090 уже можно взять с рук за 95 тыс. рублей. Причина тому самая простая – обвал криптовалютного рынка. Когда курс Ethereum в моменте достиг $900 за монету, а сложность майнинга повысилась, добыча "крипты" стала убыточной, что и подтолкнуло многих майнеров к решению сохранить хоть какие-то инвестиции, путём продажи видеокарт. В точности такая же ситуация сложилась на рынках Европы и США, где GeForce GTX 1060 при конвертации стоит 15 тыс. рублей, а за RTX 3080 просят 60 тыс. рублей.

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Так или иначе, далеко не все продавцы честно пишут, что карты взяты из ферм, вследствие чего отличить их от магазинных или геймерских весьма сложно. Дело в том, что если ферма находилась в умелых руках, видеокарты хорошо охлаждались и имели свободный доступ к холодным потокам воздуха, они могут исправно прослужить годы после майнинга. Если же прошлый хозяин об ускорителях не заботился, например, часто перегревал или держал в аномальных температурах, это будет заметно по повреждениям текстолита на корпусе. О ненадлежащем обслуживании свидетельствуют визуальные поломки транзисторов и конденсаторов, иногда контактных дорожек.

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Эксперты рекомендуют, прежде чем выбирать б/у видеокарту, по возможности изучить её историю, а также протестировать аппарат в бенчмарках, показывающих общую работоспособность.