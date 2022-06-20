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Новые современные "Жигули" будут собираться под контролем китайских экспертов машиностроения
"Такая практика существует во всём мире".
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Некоторое время назад стало известно, что на закрывшемся заводе Renault в Москве теперь будут собирать не французские автомобили, а наши отечественные, под известной маркой "Москвич". По словам автоэксперта и ведущего на РЕН-ТВ Вячеслава Субботина, не только "Москвичами" дело ограничится. Если правительство взяло окончательный курс на импортозамещение, то нужно не выдумывать автомобилям новых названий, а вернуться к истокам. Например, назвать машины "Жигулями".

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Сообщается, что вначале на производственную линию встанут "Москвичи", а если производство пойдёт по плану и российские пользователи новинку оценят, можно будет переходить и к "Жигулям". Новые машины старых советских брендов, подчёркивается, должны иметь самую современную конструкцию и новейшее оборудование.

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Как отмечает Вячеслав Субботин, помогать в реализации обоих проектов всецело возьмутся китайские эксперты. Грубо говоря, выпуск автомобилей будет происходить по их планам и технологиям. Тем не менее, это не причина для беспокойства, т.к. та же самая Lada Largus от АвтоВАЗ – не что иное, как Renault Logan в другом кузове. Такая практика, уверяет Субботин, не является исключением и в других странах, да и вообще широко распространена во всём мире.
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#авто #автомобиль #renault
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