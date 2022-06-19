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Kachka За пост начислено вознаграждение
Pentaform начала продажу компактного ПК, встроенного в обычную клавиатуру
За минимализм и эстетическое удовольствие возьмут 150 долларов.
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Сегодня стартовали продажи одного из самых компактных ПК в мире, о котором до этого было мало чего известно. Собственно, его сложно даже назвать компьютером, т.к. он целиком и полностью является клавиатурой. Внутри неё – железо. Не самое современное, чтобы запускать Киберпанк или последнюю GTA, однако достаточно мощное для свободного сёрфинга в интернете, базовых офисных задач, обучения и использования облачных сервисов.

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В компании Pentaform отмечают, что устройство под названием AbacusBasic предназначено, чтобы показаться людям, насколько в современных компьютерах важна доступность. Слоган компьютера в клавиатуре соответствующий – "самый доступный ПК в мире".

Работать AbacusBasic сможет с любым монитором или телевизором через HDMI и VGA-порты. На корпусе кроме самой клавиатуры расположена сенсорная панель, которая по задумке должна заменить мышку. Если же пользователю она не подойдёт, подключение проводной мышки через USB тоже не станет проблемой.

Внутренние характеристики клавиатуры включают 4 Gb ОЗУ, неназванный четырехъядерный процессор и жесткий диск на 512 Gb. Как ни странно, устройство имеет поддержку 4K-контента. Вероятно, оно сможет запустить самые простые игры, однако разработчики подчёркивают, что мощность железа не стояла в приоритете. Что от него действительно требуется, так это стабильная работа на протяжении нескольких лет. В Pentaform заявляют, что с этим AbacusBasic справится.

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Стоимость ПК составляет $150 или 8 600 рублей по нынешнему курсу. При заказе даётся скидка в 20% или возможность забронировать модель для покупки в будущем.
Источник.

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#компактные пк
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