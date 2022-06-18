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Kachka За пост начислено вознаграждение
Биткоин пробил зону поддержки в $20 тыс., а Эфир опустился до трёхзначного числа
Сомнений в том, что криптозима наступила, быть не может.
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Сегодня утром с 10:00 по МСК биткоин вновь начала падать, однако на этот раз он провалил все психологические минимумы. Ещё пару дней назад главные инвесторы и трейдеры с уверенностью отмечали, что именно отметка в $20 тыс. станет последней чертой, т.н. дном, ниже которого первая криптовалюта не опустится. В этой цифре якобы крылась самая мощная зона поддержки.

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Тем не менее, фак есть факт: стоимость BTC на момент написания статьи составляет 18 890 долларов за монету.

Вместе с биткоином уже по обыкновению посыпались альткоины. Эфир подешевел за день на 10%, а стоимость монеты опустилась до трёхзначных чисел – около $990. Курс Polkadot упал с $7.17 до $6.68. Популярный токен XRP, который в своё время наделал немало шума постоянными "качелями" вверх-вниз, сейчас торгуется на уровне $0.30 за монету. Последний раз такая стоимость была зафиксирована в декабре 2020 г. Причина сегодняшнего падения, к слову, пока что остаётся неизвестной.

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Напомним, после новостей о том, что ФРС (Федеральная резервная система) США повысила ключевую ставку на 0.75 процентных пункта, первая криптовалюта упала с $22 500 до $20 400. Наступление криптозимы финансовые эксперты связывают с рекордной инфляцией в США (около 9%).
Источник.

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