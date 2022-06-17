Хотя в самой студии надеются, что до этого не дойдёт.

Пару дней назад разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вполне предсказуемо заявили, что в игре не будет российской озвучки: предусмотрена только украинская и английская. Этого стоило ожидать, ведь, по логике разработчиков, зачем россиянам озвучка, если они не смогут официально купить игру, т.к. релиз проекта в РФ отменён по известным причинам. Новые предзаказы сделать будет нельзя, а вот старые останутся.

реклама

Сразу после заявления от GSC Game World независимая российская студия GamesVoice пообещала, что если до этого дойдёт и в игре действительно не будет российской озвучки, они добавят её в отдельном моде. Локализация, по словам GamesVoice, подоспеет ближе к релизу, который пока что только переносят. Естественно, озвучка появится только в том случае, если разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 будут не против. В студии подчёркивают, что до выхода игры ещё много времени, и всё может измениться. Хотелось бы верить, что российские геймеры в услугах GamesVoice даже не будут нуждаться.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Напомним, на недавней презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли – на 2023 г.: в списке ожидаемых игр 2023 г. Microsoft вместе со Starfield, Diablo IV, Forza Motorsport и другими поместила Сталкер, хотя о переносе на тот момент известно не было.

Источник.