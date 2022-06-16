С некоторого момента можно наблюдать, как курс рубля вместо падения до 100-а вследствие ограничительных действий Центробанка начал стремительно укрепляться. Причём, настолько стремительно, что вначале рубль стал самой сильной валютой мира, а после опустился до уровня 2018 года (56 рублей за доллар). Как рассказывают в Минэкономики, сейчас с рублём работает старая добрая поговорка: "слишком хорошо – тоже плохо".
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Глава ведомства Максим Решетников считает, что постоянно укрепляющийся рубль в конце концов станет вызовом для российской экономики, т.к. ожидалось, что преодолеть трудности будет гораздо сложнее. В расчёте на проблемы с курсом Центробанк ввёл ограничения, тем самым опустив его до 60-и. Тем временем, по словам Решетникова, всё не так плохо, поэтому нужно срочно корректировать прогнозы таким образом, чтобы рубль остался крепким, но не создавал больших проблем для экспортёров и импортёров. По поводу инфляции в Минэкономики заявляют, что в целом к концу года она будет ниже предполагаемой.
Напомним, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов уточнил, что 55-56 рублей за доллар – для России слишком крепкий курс. Более желательным был бы курс от 70 рублей. На момент написания материала доллар торгуется за 56,7 рублей.
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