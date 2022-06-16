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В Минэкономики считают, что крепкий курс рубля скорее приносит больше проблем, чем пользы
Идеальный вариант для экспорта и импорта – 70 рублей за доллар.
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С некоторого момента можно наблюдать, как курс рубля вместо падения до 100-а вследствие ограничительных действий Центробанка начал стремительно укрепляться. Причём, настолько стремительно, что вначале рубль стал самой сильной валютой мира, а после опустился до уровня 2018 года (56 рублей за доллар). Как рассказывают в Минэкономики, сейчас с рублём работает старая добрая поговорка: "слишком хорошо – тоже плохо".

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Глава ведомства Максим Решетников считает, что постоянно укрепляющийся рубль в конце концов станет вызовом для российской экономики, т.к. ожидалось, что преодолеть трудности будет гораздо сложнее. В расчёте на проблемы с курсом Центробанк ввёл ограничения, тем самым опустив его до 60-и. Тем временем, по словам Решетникова, всё не так плохо, поэтому нужно срочно корректировать прогнозы таким образом, чтобы рубль остался крепким, но не создавал больших проблем для экспортёров и импортёров. По поводу инфляции в Минэкономики заявляют, что в целом к концу года она будет ниже предполагаемой.

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Напомним, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов уточнил, что 55-56 рублей за доллар – для России слишком крепкий курс. Более желательным был бы курс от 70 рублей. На момент написания материала доллар торгуется за 56,7 рублей.
Источник.

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#финансы #экономика #рубль #доллар #валюта #доллар сша
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mandysee
13:09
Вообще вот читаешь сводки правительства и просто поражаешься уровню шизофрении: "По поводу инфляции в Минэкономики заявляют, что в целом к концу года она будет ниже предполагаемой". Конец года еще н...
В Минэкономики считают, что крепкий курс рубля скорее приносит больше проблем, чем пользы
Neela Veronte
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N1ghtwish
13:08
От адовых статтеров там избавились? Есть смысл пробовать?
Преимущество AVX-512 над AVX2 в эмуляторе RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 достигает 30%
hendehog
13:08
Последние версии RPCS3 тащат и без AVX-512 так что это конечно интересно, но бессмысленно.
Преимущество AVX-512 над AVX2 в эмуляторе RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 достигает 30%
Пузо
13:07
Всё зависит от применяемых алгоритмов и того, как они лягут на используемый набор инструкций. В данном случае математика эмулятора прекрасно ложится на avx512.
Преимущество AVX-512 над AVX2 в эмуляторе RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 достигает 30%
N1ghtwish
13:07
А я думал, что эти инструкции совсем бесполезные. На i3-12100F+ gigabyte H610 они точно включались, ради интереса посмотрел на MSI Z690-A pro их тоже можно включить.
Преимущество AVX-512 над AVX2 в эмуляторе RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 достигает 30%
Alagar81
13:04
Снова сборки шешенбека 🤣
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
Hacknir
13:03
А че толку если денег нет
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Freeman00
13:02
Интел выкидывает из 13ххх серии avx512 но зато наваливает туда жирнющие кеши 2л и 3л которые дадут буст ВЕЗДЕ и с любыми инструкциями, они поняли что avx512 ленивые разрабы всё равно не будут внедрять...
Преимущество AVX-512 над AVX2 в эмуляторе RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 достигает 30%
wwr222
13:00
Мои слова относятся к твоему комментарию, но не твоему тесту. 33 - уже слишком жирно. Мудрит Змей чего-то...
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