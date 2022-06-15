Проблему устраняли более 8 часов.

Территория Канады, как и США, находится в местах, густо населённых дикими животными. Там не редко случаются инциденты не только нападения животных, но и повреждения ими ключевой инфраструктуры. Очередной такой случай был замечен аналитическим порталом NetBlocks. По данным ресурса, 7 июня 2022 г. в десяти крупных канадских городах и сёлах внезапно отключился интернет.

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Когда пользователи уведомили провайдера, он начал немедленное расследование, в результате которого поломка была обнаружена в лесополосе. Проблема с интернетом возникла из-за того, что прямо на оптоволоконный кабель упало дерево. Причину его падение обнаружили через несколько минут, т.к. бобры, прогрызшие основание, оставили много следов от зубов. На скриншоте ниже можно увидеть, сколько времени "лежал" интернет.

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Дабы вовремя уведомлять клиентов о неполадках, в Канаде даже создали специальный алгоритм, отслеживающий "атаки на оптоволокно", в которых замешаны животные. Название сервису дали соответствующее – "Кибербелка". До 2019 г. "Кибербелка" зафиксировала 1 252 "налёта" от белок и 115 от енотов.

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