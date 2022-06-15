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E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
Он в буквальном смысле олицетворяет собой электроэнергию.
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Как вы могли заметить, уже продолжительное время в мире существуют стейблкоины – активы, существующие за счёт других активов или же драгоценных металлов. Например, самый популярный, Tether USDT, весьма перспективен, однако в 2017 г. его курс в какой-то момент отвязался от доллара и упал ниже 0,92. В буквальном смысле это означает, что все инвесторы, которые хранили средства в USDT, в один момент потеряли 8% от общей суммы.

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Похожая история недавно произошла со стейблкоином UST, только в момент отвязки от доллара он "полетел" дальше, в конце концов опустившись до нулевых значений. Естественно, это вызвало волну оправданных сомнений в том, что нынешние стабильные монеты и правда могут так называться. Падение UST подтолкнуло исследователей из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) к созданию совершенно нового стейблокина: на этот раз не алгоритмического и не фиатного.

Будущая криптовалюта будет называться E-Stablecoin. Её фишка заключается в том, что если рассматривать её чисто с теоретической точки зрения, она действительно может претендовать на звание самой децентрализованной, независимой и стабильной монеты, существующей на данный момент.

Работа E-Stablecoin основана на электричестве. Её блокчейн позволяет передавать ток пользователям из любой точки земного шара, притом без использования проводов и распределительных сетей. Разработчики отмечают, что токен защищён физическим активом – электрикой, которая в свою очередь защищена законами статистической механики.

Курс E-Stablecoin определяет цена за один киловатт-час. Для майнинга одной монеты потребуется именно столько электроэнергии. Впоследствии, говорят создатели, её можно будет обменять на тот же самый киловатт-час, если это станет нужно держателю.

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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
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3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
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RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Важным нюансом криптовалюты является тот факт, что она не передаёт физическую энергию, а поэтому в её основе лежит набор цифр, получая которые, другой пользователь может либо оставить стейблкоин себе, либо вывести его в киловатт-час электроэнергии и тем самым получить прибыль. Лучше понять смысл работы E-Stablecoin поможет эксперимент под названием Демон Максвелла: в нашем случае механизмы стейблкоина позволяют передавать электричество от одного пользователя к другому, не используя в процессе каких-либо физических приборов.
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#стейблкоин
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