Или 1 доллар, или 1 евро. Сумма была символической.

Вчера в России открылись несколько обновлённых ресторанов бывшей крупнейшей сети быстрого питания McDonald`s. Теперь она называется "Вкусно и точка". Приобрёл их, как уже сообщалось, известный бизнесмен Александр Говор, который до событий владел франчайзингом McDonald`s в РФ (25 точек в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Красноярске, Бердске, Кемерово и Барнауле. По свежим данным от самого Александра, можно смело заявить, что покупка McDonald`s обошлась ему в 1 рубль. Возможно также, что в 1 доллар или 1 евро.

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Дело в том, что стоимость сделки Говор описал как "намного ниже рыночной", а после этого добавил, что её даже можно назвать символической. Кроме того, юристы иностранной компании не просто продали свой бизнес, а заключили акт выкупа: если через 10-15 лет в McDonald`s решат, что пора возвращаться на российский рынок, у них будет право выкупить все рестораны обратно. Александр Говор при этом займёт прежнюю должность – директор франчайзинга.

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Бизнесмен отмечает, что раскрывать конкретные детали сделки он не может, однако сумма и правда была символической. В то же время новый владелец McDonald`s уверен, что даже имея право на возврат, бывшие владельцы сети выкупать её не собираются.

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