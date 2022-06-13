В 2021 году, казалось, мир начал понемногу уходить от угрозы ядерной войны: США и Россия договорились снять с вооружения уже устаревшие боеголовки, тем самым существенно сократив запас. Уже сегодня, сообщают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия накалился до предела: последний раз такое было зафиксировано во время Карибского кризиса.
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Эксперты отмечают, что фактически главным признаком волнения является тот факт, что страны "ядерного клуба" увеличивают запасы боеголовок и одновременно с этим проводят всевозможные модернизации вооружения. В этом были замечены 9 стран: США, Россия, Великобритания, Китай, Пакистан, КНДР, Франция, Индия и Израиль.
Ещё одна причина надвигающегося кризиса состоит в том, что ведущие страны всё чаще обостряют риторику по поводу возможного применения ядерного оружия. В некоторых государствах было замечено, что ключевую роль в военных стратегиях перестают играть новейшие системы вроде беспилотников или дронов, переносящих полноценные бомбы. Вместо них роль "главной силы" постепенно занимает именно ядерное вооружение.
В SIPRI отмечают, что на сегодняшний день безопасности планеты угрожают как минимум 12 705 ядерных боеголовок. Наибольшее количество современных ракет у США (1744), чуть меньше у России (1588), в разы меньше у Франции (280) и Великобритании (120). Посмотрев на статистику, нетрудно посчитать, что 90% ядерного оружия находится у США и России.
Как говорят исследователи данной области, новые системы скоро начнут развёртывать во Франции, Великобритании, Индии, Пакистане и Израиле. Обновлённая ядерная программа Китая включает строительство 300 принципиально новых боеголовок.
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