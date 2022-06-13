А за ним летят остальные альткоины.

В конце прошлого месяца, после затяжного падения, первая криптовалюта начала показывать какую-никакую позитивную динамику, закрепившись на $32 тыс. На фоне растущей инфляции в США (почти 9% в год) биткоин стремительно полетел вниз и достиг $27 тыс. Тогда аналитики говорили, что с повышением инфляции курс BTC будет неизбежно падать.

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Сегодняшнее утро – наглядная тому демонстрация. За ночь первая криптовалюта с $28 тыс. упала до $25 тыс., а индекс страха и жадности на рынке тем временем достиг экстремально высокого уровня (11 баллов). В последний раз такой курс был зафиксирован 25 декабря 2020 г., когда "крипта" ещё ни разу не достигала $60 тыс.

Сегодняшнее падение биткоина на 7.9% повлекло за собой остальные альткоины. Так, Ethereum потерял 8.8%, BNB – 6.6%, ADA – 8.8%, Solana – 12.1%, Dogecoin – 10.7%, а Polkadot – 8.6%. Сильнее всех упал Tron: за 24 часа он подешевел на 17%. Сейчас на рынке наблюдается небольшая коррекция, т.к. BTC поднялся до $25,400.

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Напомним, в последнее время всё больше аналитиков пророчат биткоину обвал чуть ли не до нуля. По версии директора Guggenheim Partners Скотта Майнерда, биткоин упадёт до $8 тыс., критик биткоина Питер Шифф допускает курс $10 тыс., а основатель Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что "крипта" будет падать и дальше, потому как на Уолл-стрит не прекращаются волнения.

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