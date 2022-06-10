Его обещает снизить до нуля к концу года

Коллективный запрет на импорт российской нефти, сообщает авторитетное издание The Economist, должен был снизить количество поставок до минимальных значений. В реальности запрет существует только на бумаге, а реальные значения перекачиваемой нефти с каждым днём увеличиваются. Так, по данным Argus Media, с января по апрель количество импортируемого сырья увеличилось на 14% (с 750 тыс. до 857 тыс. баррелей в сутки).

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Отмечается, что эмбарго в его нынешнем виде крайне несовершенное, и охватывает только поставки морским путём (75% от общего числа). Тем временем трубопроводная нефть на время освобождена от уплаты налога по просьбе Венгрии. Самыми крупными импортёрами трубопроводной нефти на данный момент являются Центральная и Восточная Европа. В частности, речь идёт о Германии, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии.

Из всех стран единственная сократившая импорт – Германия. В январе она получила только половину прежнего объёма нефти, а в апреле – треть. Польша, Словакия и Венгрия "пошли в наступление", увеличивая поставки топлива марки Urals – более доступного аналога Brent.

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В правительстве Чехии говорят, что страна взяла курс на поддержку эмбарго, однако ей требуется минимум 3-х летний период т.н. корректировки, дабы наладить поставки из других трубопроводов. Ещё более пессимистичная ситуация сложилась в парламенте Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан уверяет, что на отказ от сотрудничества с Россией уйдёт не менее 4-х лет. Если же эмбарго принять сейчас, ущерб от него можно будет сравнить с "экономической атомной бомбой".

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