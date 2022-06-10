Риск, говорят в компании, есть, и он большой.

Предсказание Telegram-канала "Злой финансист" начинает сбываться. Некоторое время назад там опубликовали копию неизвестного письма, в котором говорилось, что иностранная валюта, которую держат клиенты российских банков, может быть заблокирована. Сегодня выяснилось, что письмо пришло одному из администраторов канала от старейшей российской независимой инвестиционной группы "Атон", основанной в 1991 г.

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Как предупреждает "Атон", в случае, если западные страны будут и дальше настаивать на принятии антироссийских санкций в области финансов и банкинга, может произойти частичная или полная блокировка валюты на счетах россиян. В частности, об этом стоит начать думать в серьёз, если все банки РФ отключат от международной системы переводов SWIFT. Предполагается, что это станет следующим рычагом давления ЕС на Россию, а отключение узаконят в следующем пакете санкций. В письме указывается, что из-за санкций работу с евро и долларами уже приостановил Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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Чтобы обезопасить себя от любых рисков, в "Атоне" советуют держать накопления в рублях. В крайнем случае – в валютах дружественных стран. Например, в юанях. Напомним, инфляция денежной единицы КНР на 29 мая составляет 2% в год.

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