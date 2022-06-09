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Западные эксперты: доллар будет терять покупательскую способность в результате инфляции
Динамика хорошая, а вот в реальности всё не так радужно.
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Доллар США продолжит терять покупательскую способность – таков прогноз известного западного инвестора и эксперта в области экономики Майкла Бьюрри, который предсказал финансовый кризис 2008 г., а также стал прототипом главного героя в фильме "Игра на понижение". Планомерное падение американской валюты происходит в связи с высокой инфляцией – более 8.5% в марте текущего года.

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По словам инвестора, когда в сети появляются очередные заголовки вроде "сильный доллар", "всемогущий доллар" или "доллар стремительно укрепляется по сравнению с другими валютами", они действительно отражают реальную ситуацию в экономике, однако не всё так просто.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость валюты по отношению к евро (EUR), фунту стерлингов (GBP), японской иене (JPY), канадскому доллару (CAD), швейцарскому франку (CHF) и шведской кроне (SEK) бьёт 20-летние максимумы. Только за последний год он вырос на 13%. Тем не менее, резкое падение цен на непродовольственные товары в США говорит само за себя.

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В сообщении экономист подчёркивает, что рост DXY хорошо влияет на экономику с одной стороны. С другой – растут цены на продукты питания, нефть и газ, недвижимость, бизнес, транспорт, связь и остальные услуги 3-го сектора. По оценкам исследователей рынка, в апреле потребительские цены в США подскочили на 8,3%. Последний раз такое было в 1980-х годах.
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#доллар #доллар сша
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