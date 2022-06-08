После не слишком весёлых новостей о том, что в России готовят производство каменной туалетной бумаги, появилось много слухов о возможном кризисе в отрасли. Недавно его приближение подтвердили в Фонде национального благосостояния, откуда выделили более 100 млрд рублей на поддержку отечественных авиалиний. В частности, вся сумма достанется компании "Аэрофлот", которая в связи с временной заморозкой некоторых зарубежных рейсов потеряла около 35% всего дохода.
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Очередная мера, на которую пойдут в "Аэрофлоте", чтобы сдержать кризис – это тотальная экономия туалетной бумаги. Отныне на всех рейсах в Турцию бортпроводники будут обязаны пополнять туалетную бумагу и салфетки только по мере их расходования клиентами, а также строго следить, чтобы ни один лишний рулон не оказался в местах, где его могут случайно взять посетители авиалиний. Во время "тестового режима" предполагается также опечатка всех неиспользованных расходников после приземления, их подсчёт, а также сдача на хранение в соответствующие органы.
Напомним, недавно стало известно, что для расширения авиаотрасли "Аэрофлот" планирует сделать заказ на 300 новых самолётов. Собирать их будут сотрудники Ростеха. Подробности договора и сроки изготовления пока что не известны.
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