Криптовалюта тем временем живее всех живых.

Как известно, последние месяцы для криптовалют оказались, мягко говоря, не лучшим временем. Так, за год биткоин потерял 13% стоимости, а Эфир – 25%. Остальные альткоины тоже в плюс не вышли. Более-менее положительный рост показывают лишь токены метавселенной вроде Metaverse. В этой связи чуть ли не каждый месяц можно услышать, как биткоин буквально "хоронят" финансовые эксперты. Тем временем монета живее всех живых, хоть и продолжает "качаться" на курсовых качелях.

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Большое количество отрицательных прогнозов первой криптовалюте вдохновило анонимных разработчиков на создание сайта 99bitcoins.com, где собраны все "некрологи", предвещающие BTC падение до нуля, критический уровень волатильности и прочее. По данным сайта, с 2010 года до сегодняшнего дня биткоин "похоронили" уже 452 раза.

Наибольшее количество "смертей" криптовалюты пришлось на 2017, 2018, 2021-е года (124, 93 и 47 отрицательных прогноза соответственно. В нынешнем году их насчитали только 12. Самый новый был опубликован 1 июня группой энтузиастов, которые детально объяснили, что текущее падение станет окончательным.

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Кроме прочего, на сайте чётко зафиксированы все ограничения криптовалют властями Китая. По данным источника, их было всего 6: в сентябре 2013 г., в сентябре 2017 г., в феврале 2018 г., а также в июне и сентябре 2021 г.

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