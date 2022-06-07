Как недавно стало известно, Telegram перестаёт быть бесплатным сервисом для всех желающих. Сообщалось, что разработчики готовят нечто вроде платной подписки на мессенджер под названием Telegram Premium. По словам Telegram-канала "Код Дурова", который ссылается на доверенные источники внутри администрации TG, именно так обновление и решили назвать. Просочился и список предварительных функций.
- Удвоение лимитов мессенджера
- Увеличение файлов для загрузки (с 2 Gb до 4 Gb)
- Повышенная скорость загрузки файлов
- Автоматическая расшифровка голосовых сообщений
- Отключение встроенной рекламы Telegram
- Расширенный набор реакций на сообщения
- Премиум-стикеры и уникальные эффекты в чатах
- Функция автоматической архивации всех новых диалогов
- Уникальный значок премиум-подписчика рядом с ником
- Перманентная анимация профиля, если таковая присутствует (ранее она была видна только при открытии профиля
- Дополнительный набор иконок для приложения Telegram
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Что примечательно, дата запуска Telegram Premium пока что не называется. Зато известна стоимость подписки – $5 или 300 рублей по сегодняшнему курсу.
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