Нововведений много, пользы от них мало.

Как недавно стало известно, Telegram перестаёт быть бесплатным сервисом для всех желающих. Сообщалось, что разработчики готовят нечто вроде платной подписки на мессенджер под названием Telegram Premium. По словам Telegram-канала "Код Дурова", который ссылается на доверенные источники внутри администрации TG, именно так обновление и решили назвать. Просочился и список предварительных функций.

Удвоение лимитов мессенджера

Увеличение файлов для загрузки (с 2 Gb до 4 Gb)

Повышенная скорость загрузки файлов

Автоматическая расшифровка голосовых сообщений

Отключение встроенной рекламы Telegram

Расширенный набор реакций на сообщения

Премиум-стикеры и уникальные эффекты в чатах

Функция автоматической архивации всех новых диалогов

Уникальный значок премиум-подписчика рядом с ником

Перманентная анимация профиля, если таковая присутствует (ранее она была видна только при открытии профиля

Дополнительный набор иконок для приложения Telegram

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Что примечательно, дата запуска Telegram Premium пока что не называется. Зато известна стоимость подписки – $5 или 300 рублей по сегодняшнему курсу.

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