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Kachka За пост начислено вознаграждение
Названы главные особенности платной версии Telegram Premium за $5
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Как недавно стало известно, Telegram перестаёт быть бесплатным сервисом для всех желающих. Сообщалось, что разработчики готовят нечто вроде платной подписки на мессенджер под названием Telegram Premium. По словам Telegram-канала "Код Дурова", который ссылается на доверенные источники внутри администрации TG, именно так обновление и решили назвать. Просочился и список предварительных функций.

  • Удвоение лимитов мессенджера
  • Увеличение файлов для загрузки (с 2 Gb до 4 Gb)
  • Повышенная скорость загрузки файлов
  • Автоматическая расшифровка голосовых сообщений
  • Отключение встроенной рекламы Telegram
  • Расширенный набор реакций на сообщения
  • Премиум-стикеры и уникальные эффекты в чатах
  • Функция автоматической архивации всех новых диалогов
  • Уникальный значок премиум-подписчика рядом с ником
  • Перманентная анимация профиля, если таковая присутствует (ранее она была видна только при открытии профиля
  • Дополнительный набор иконок для приложения Telegram

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Что примечательно, дата запуска Telegram Premium пока что не называется. Зато известна стоимость подписки – $5 или 300 рублей по сегодняшнему курсу.
Источник.

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