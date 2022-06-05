В таком случае миллионы людей потеряют накопления.

Агентство CNBS уверено: в ближайшее время крипторынок ждёт "большая чистка" от всех ненужных, устаревших и "мусорных" монет. Внутренние источники сообщают CNBS, что всё больше крупных игроков на рынке начинают говорить о том, что рано или поздно большинство токенов, сопутствующих биткоину, однако не имеющих такой же популярности, рухнут и попросту исчезнут. Естественно, это не касается монет из ТОП-500 и ТОП-1000.

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Гендиректор Web3 Foundation Бертран Перес считает, что текущий этап развития предусматривает наличие выбора между различными монетами. Тем не менее, несмотря на то, что их количество только увеличивает шанс достижения первоначальной цели – полную децентрализацию, немало активов являются мошенническими, а ещё больше – фишинговыми.

Гендиректор блокчейн-системы Ripple Брэд Гарлинхаус в свою очередь публично заявляет, что для дальнейшего развития экосистеме криптовалют необходима чистка. По его словам, сегодня в мире существует около 19 тыс. самых разных монет. Действительно ли они нужны обществу в полном объёме? На этот вопрос ответить сложно. Лично для себя Гарлинхаус выделил всего 180 токенов. Именно столько может потребоваться для решения любой финансовой задачи.

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Другие источники, менее крупные, также настаивают на том, что в мире должны остаться только профильные криптовалюты: для определённых приложений, операций или инвестиций. Остальные – "мусор", а потому им суждено исчезнуть.

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