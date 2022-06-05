Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
CNBC: в ближайшее время исчезнут тысячи ненужных криптовалют
В таком случае миллионы людей потеряют накопления.
анонсы и реклама
<b>3070 Ti дешевле 80 тр</b> в Регарде
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Агентство CNBS уверено: в ближайшее время крипторынок ждёт "большая чистка" от всех ненужных, устаревших и "мусорных" монет. Внутренние источники сообщают CNBS, что всё больше крупных игроков на рынке начинают говорить о том, что рано или поздно большинство токенов, сопутствующих биткоину, однако не имеющих такой же популярности, рухнут и попросту исчезнут. Естественно, это не касается монет из ТОП-500 и ТОП-1000.

реклама

Гендиректор Web3 Foundation Бертран Перес считает, что текущий этап развития предусматривает наличие выбора между различными монетами. Тем не менее, несмотря на то, что их количество только увеличивает шанс достижения первоначальной цели – полную децентрализацию, немало активов являются мошенническими, а ещё больше – фишинговыми.

Гендиректор блокчейн-системы Ripple Брэд Гарлинхаус в свою очередь публично заявляет, что для дальнейшего развития экосистеме криптовалют необходима чистка. По его словам, сегодня в мире существует около 19 тыс. самых разных монет. Действительно ли они нужны обществу в полном объёме? На этот вопрос ответить сложно. Лично для себя Гарлинхаус выделил всего 180 токенов. Именно столько может потребоваться для решения любой финансовой задачи.

анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Другие источники, менее крупные, также настаивают на том, что в мире должны остаться только профильные криптовалюты: для определённых приложений, операций или инвестиций. Остальные – "мусор", а потому им суждено исчезнуть.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #биткоин #bitcoin #btc
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рынок криптовалют ждут большие перемены – до 19 000 токенов исчезнут, разорив миллионы инвесторов
6
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
55
Классическая игра Doom стала частью BIOS материнских плат
2
Инсайдер: Rockstar Games готовит к выходу новый большой проект
1
В рекламном ролике китайцы станцевали чечётку на смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro
+
Компания Wildberries ввела строгий досмотр сотрудников складов
5
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
17
SEGA анонсировала новую ретро консоль Mega Drive Mini 2
1
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
18
Мошенник 7 лет занимался подделкой раритетных дискет с играми, заработав 100 000 евро на фанатах
6
Процессоры Intel Meteor Lake-S могут потребовать новый сокет с гораздо большим количеством контактов
48
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
31
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
35
Почему американская сеть Burger King продолжила работать в России, даже когда McDonald's закрылся
14
Igor's Lab: nVidia перенесёт выход видеокарт RTX 4000 из-за неготовности к релизу
13
Первые фотографии топовой игровой видеокарты Intel Arc Limited Edition на базе GPU ACM-G10
+
Российские магазины продолжают скидывать цены на игровые процессоры – Ryzen 7 5800X стоит 29 000р
14
Как западные компании получают новую прописку в РФ – особенности национальной работы Valio, Paulig и McDonald’s
56
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
49
На форумах игры WarThunder публикуется всё больше секретной информации
5

Популярные статьи

10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
19
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
85
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
5
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
28

Сейчас обсуждают

Каа
14:38
Ну теперь уж точно: какой блог, какой автор - такой комментарий.
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Serezhka
14:38
Ну за 4К ничего сказать не могу, у меня 2,5К, 2060Супер было маловато, сейчас 3070 - не нужен никакой DLSS, всё хорошо и без него.
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
wwr222
14:37
Безоговорочный лидер не косячит с продуктом...
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
no_fate
14:36
"операционной системе AIX, имеющей больше дыр, чем сито для просеивания муки" Есть все основания полагать, что для тех задач и железо и система 38 летней давности будут гораздо стабильнее и куда наде...
Гохран РФ и Алмазный фонд используют компьютеры IВМ и ПО Universe выпущенное 38 лет назад
wwr222
14:36
Так он идиотский по сути. Были бы деньги, наверно сменил, не? Или забываешь, что это Блог?
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Каа
14:36
Вот и я про что - дальше Nvidia безоговорочный лидер.
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
crossfade3
14:35
Приятно видеть что у ребят наполеоновские планы, но они еще не понимают, что осенью Хуанг выйдет с белой бумажкой, и пересядут они на 4060 дай бог в сентябре следующего года, если не в 24-ом.
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Каа
14:35
Это да...
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Каа
14:34
Не "нравятся" - не читай. Или тебя только по шерсти гладить?
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Sayros
14:34
Переименовали бы Макдональдс, тогда уж бы на такое название: BurgerMacMaximum
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем