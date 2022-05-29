Если бы не они, между убийствами монстров пришлось бы отдыхать по-другому.

Знаменитое выражение "Надоело убивать чудовищ? Сыграйте партейку в Гвинт", как оказалось, могло бы и не существовать, равно как и сама легендарная карточная игра в The Witcher 3: Wild Hunt. До недавнего времени считалось, что она с самого начала была прототипом польской студии CD Projekt RED, и появилась на стадии разработки проекта. По новым данным от IGN, всё было гораздо романтичнее.

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В издании сообщают, что двое сотрудников CDPR, немного поиграв в игру, обратились к начальству с маленькой просьбой: во время прохождения квестов и охотой на чудовищ они почувствовали, что "Ведьмаку" не помешала бы карточная игра, чтобы время от времени отдыхать от длинных квестов и открытого мира. Многообещающая идея, как часто случается в больших компаниях, была отвергнута по самой банальной причине: темпы разработки игры не позволяли отвлечься на что-либо другое.

Те самые разработчики, Дамьен Моннье и Рафал Джаки, попросили главу CDPR Адама Бадовски дать им три дня на создание рабочего прототипа. Бадовски в свою очередь потребовал, чтобы партии длились не дольше 10 минут, одновременно были сложными по части механики, но интересными по смыслу. Более того, у них должна была быть чёткая привязка к основному сюжету.

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После демонстрации Гвинта главе студии энтузиасты получили в своё распоряжение одного программиста. Ни команды, ни длинных сложных схем у энтузиастов не было, а правила для карточной игры они придумали сами. В этом им помог их собственный опыт в карточных играх.