Тем не менее, без лишних ожиданий, т.к. она только на стадии препродакшена.

Исходя из недавнего отчёта CD Projekt RED за первый квартал 2022 года, в обозримом будущем геймеров ждёт много интересных моментов. В том числе и новая игра во вселенной "Ведьмака". Немногим ранее говорилось, что прогресс в проекте не дошёл даже до 10% готового материала, а теперь игру перевели на стадию препродакшена. Звучит многообещающе, однако не стоит лишний раз ждать от CDPR чуда: как мы помним, в прошлый раз именно это мышление привело к полному провалу Cyberpunk 2077. В студии отмечают, что новая игра будет написана на самом современном движке Unreal Engine 5, и команда мало-помалу его осваивает.

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Наибольшая часть работы, как и ожидалось, была проведена над "допиливанием" Cyberpunk. Часть разработчиков до сих пор занимается поиском и удалением несущественных сюжетных багов, а часть прорабатывает дополнение, которое ожидается в 2023 г. В отчёте говорится, что за первый квартал 2022 г. суммарные продажи студии только увеличились – на 9%: этому поспособствовал всё тот же Cyberpunk 2077.

Стоит отметить, что несмотря на позитивные заявления представителей компании, акции CDPR продолжают медленно падать. Очередной спад случился 8 апреля, когда 1 акция стала стоить не 180 польских злотых, а 120.

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Напомним, на пике, прямо перед самым релизом Cyberpunk 2077, за акцию просили до 445 злотых. Далее, когда комьюнити вживую увидело тысячи системных ошибок и не играбельную оптимизацию, акции компании подешевели более чем в два раза – до 170 злотых.

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