На этот раз их нельзя будет обменять между пользователями.

В 37-страничном документе, описывающем, как именно будет развиваться криптовалютная индустрия в будущем, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в том числе упомянул свой новый проект – Soulbound Tokens (SBT) или токены, связанные душами. По словам автора, Soulbound-токены – это ключевой момент децентрализованного общества, к которому стремятся создатели многих популярных проектов, т.к. их, в отличие от классической "крипты" и NFT, нельзя будет обменивать между друг-другом.

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Задумка Soulbound Tokens состоит в том, что любой человек сможет получить их в зависимости от того, что он сделал за свою жизнь. Например, считаться будет опыт работы в той или иной компании, образование в более или менее престижных ВУЗах, репутация в обществе и т.д. Иными словами, SBT – нечто вроде резюме человека, запечатанное в NFT (non-fungible token).

В теории SBT смогут принести реальную пользу, если они будут у каждого. Так, в статье о них говорится, что дабы продать ту или иную работу (например, в качестве NFT), художнику приходится заводить аккаунт в Twitter или OpenSea, чтобы покупатели могли о нём хоть что-нибудь узнать. В то же время если у художника будет свой Soulbound Token, который можно будет "прочитать" и убедиться, что он действительно имеет талант к искусству, биржи и централизованные площадки, упомянутые выше, станут попросту не нужны.

Ещё одно интересное применение Soulbound Tokens можно найти в обучении. Когда NFT только начинали распространяться по миру, предполагалось, что учебные заведения через некоторое количество лет будут выдавать дипломы в виде NFT, но здесь возникла проблема: если NFT можно продать другому человеку, даже незнакомому, то, соответственно, ему можно продать и диплом об образовании. Тут-то, как отмечает Бутерин, в дело вступают Soulbound Tokens – с ними купить образование, статус в обществе или другого рода достижения не получится.

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Сообщается, что пробный запуск SBT планируют на 2022 г.

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