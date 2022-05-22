Пару месяцев назад в эти ценники бы никто не поверил.

Как сообщает портал HardwareTimes, в Америке продолжается падение цен на видеокарты. Теперь в нём участвуют не только референсные ускорители, но и партнёрские модели. Например, сегодня на просторах онлайн-магазина Newegg удалось обнаружить флагманскую Radeon RX 6900 XT со скидкой в 20%. Если её рекомендованная стоимость на момент запуска составляла $1 000 (62 тыс. руб. по актуальному курсу), то теперь её продают за $800 (49 600 руб.).

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Источник отмечает, что данное предложение – партнёрская версия RX 6900 XT от ASRock с названием OC Formula. Данная видеокарта предполагает заводской разгон, три кулера, две микросхемы BIOS и питание на 21 фазу.

В HardwareTimes делают ударение на том, что комплект имеет пометку "Open Box" (открытая коробка). Это сделано по той причине, что прошлый покупатель заказал устройство, оплатил его, вскрыл упаковку и по неизвестным причинам сдал ускоритель обратно в магазин по гарантии. После приёма продукта производитель провёл все возможные тестирования, убедился в целостности товара и выставил его обратно на продажу. Гарантийный талон, естественно, идёт в комплекте.

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Полностью новая RX 6900 XT, не распакованная ни кем и ни разу, на Newegg продаётся за $900 (55 800 руб.). Речь идёт про модель XFX Speedster MERC319. Ускоритель имеет те же самые 3 вентилятора и более простую систему питания (не 21 фазу, а 14+2).

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