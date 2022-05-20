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Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
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Если источники не врут, в скором времени графические ускорители от AMD получат хороший буст производительности. Популярный в среде оборудования инсайдер с ником RedGamingTech (RGT) на YouTube сообщил, что несколько его проверенных источников одновременно рассказали ему о том, что AMD собирается выпустить новый крупный драйвер, направленный на улучшение показателей видеокарт в играх.

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По словам RedGamingTech, новый драйвер будет работать с DirectX 11 (DX11). Ожидается, что он даст настолько сильный толчок для видеокарт, что ему даже присвоили специальное имя – Vanguard ("Авангард"). Вероятнее всего, это кодовое имя, и его ждут корректировки. Точная дата выхода драйвера ютуберу неизвестна, однако он предполагает, что AMD планирует большой релиз в середине лета. Возможно, в компании решат представить его вместе с видеокартами нового поколения AMD RDNA 3.

Про совместимость с другими продуктами AMD нового драйвера ютубер также много не говорит. ПО определённо будет работать с RDNA 3 и RX 6000. Далее – как решат менеджеры компании.

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Игровые журналисты портала Techradar призывают не увлекаться слухами, ведь всё это может оказаться большой пиар-компанией, направленной на создание образа более стабильных и надёжных драйверов AMD, в то время как в реальности они таковыми не являются. Пару недель назад nVidia назвала свои драйверы Game Ready лучшими на рынке, между строк упрекнув AMD за недоработки и баги.
Источник.

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