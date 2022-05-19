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DailyMail: более 49% подписчиков президента Джо Байдена в Twitter являются ботами
Примерно такой же результат получился при анализе архивного аккаунта Дональда Трампа.
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Как известно, ещё на прошлой неделе миллиардер Илон Маск почти купил американский Twitter за 44 млрд долларов. В последний момент, вероятнее всего, не случайно, Илон Маск заподозрил соц. сеть в большом количестве ботов. В таком случае её покупка по прежней стоимости фактически стала бы не рентабельной, ведь создатель Tesla в прямом смысле заплатит за ботов. Данный вопрос вызвал серию подозрений и расследований, из-за чего приобретение Twitter Илоном Маском было временно приостановлено.

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Портал DailyMail со ссылкой на анализ аудитории Twitter от Spark Toro сообщает, что очередным доказательством наличия ботов в соц. сети является тот факт, что половина подписчиков президента США Джо Байдена – аккаунты, имитирующие человеческую деятельность. Иными словами, фейки/боты. Часть из них и по сей день используется для распространения в интернете дезинформации, мошенничества и прочего.

В качестве "вишенки на торте" в Spark Toro отмечают, что 11 млн подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа из 32 млн тоже были фейковыми, пока его аккаунт официально не удалили с площадки за нарушение её правил.

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Напомним, ранее Илон Маск обвинил генерального директора Twitter Парага Агравала в том, что тот отказывается предоставлять открытые данные о точном количестве фейковых страниц, зарегистрированных на площадке. По информации Маска, ботов в Twitter не менее 20% от общего числа пользователей.
Источник.

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#илон маск #twitter
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