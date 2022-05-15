Как мы знаем, с 1 апреля президент РФ Владимир Путин официально отдал указ перевести недружественным странам оплату российского газа в рубли. Иными словами, теперь они должны открыть долларовый или евро-счёт в Газпромбанке и оплатить покупку, а банк после этого сам конвертирует валюту. С таким предложением категорически не согласились в Польше и Болгарии, поэтому поставки газа им уже отключили.
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Германия, Франция, Италия и ряд других стран предложение об оплате в рублях также проигнорировали. Внести юридическую ясность в вопрос должно было закрытое заседание Еврокомиссии, проходившее в пятницу. По его результатам, сообщает Bloomberg, страны-участницы согласились открывать счета в долларах и евро, как требовали в Кремле, однако ни словом не был упомянут другой аспект договора о покупке газа.
Исполнительный орган обошёл стороной возможность открытия в Газпромбанке прямого счёта в рублях, куда бы зачислялись средства. Ранее предполагалось, что данное действие нарушает введённые Евросоюзом санкции против России. Видные политические деятели Европы не раз упоминали, что открытие рублёвого счёта невозможно.
В Bloomberg отмечают, что Германия, Венгрия, Италия и Франция решение ЕК поддержали. Представитель Польши не понял разницу между двумя операциями и призвал обсудить вопрос с послами ЕС. Остальные участники Еврокомиссии окончательно выяснить, нарушает ли санкции открытие счёта в рублях, так и не смогли.
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