Спойлер: всё не так однозначно.

Чуть больше месяца назад, 5 апреля, криптовалюта Terra LUNA показывала рекордные значения. Монета максимально близко приблизилась к стоимости $120 за штуку, однако на прошлой неделе у неё началась "чёрная полоса": курс обвалился с $86 до $0.0001111. Иными словами, -100%. Если бы инвестор вложил в неё миллион долларов 4 мая, то сейчас бы у него было 10 центов.

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Предполагалось, что падение произошло вследствие стандартных рыночных процессов: кто-то продал больше, кто-то купил меньше и т.д. по сценарию. Эксперты Telegram-канала Prometheus, специализирующегося на криптовалюте, отмечают, что те, кто обвалил LUNA, хотели, чтобы их действия остались незамеченными. На самом деле за этим стоит группа людей. Подробно о том, как стейблкоин UST "отвязали" от доллара, описано ниже по шагам.

Шаг 1

Кит (один человек или группа, возможно фонд) взял в кредит огромную сумму в BTC – 75 тыс. Следом ещё 1 млрд UST. Соответственно, 75 тыс. BTC и 1 млрд долларов США.

Шаг 2

Утром 9 мая кит поставил на падение LUNA и UST и продал свои 75 тыс. BTC по рыночной цене. Результат – кратковременное падение курсов обоих монет, волатильность и необычайная паника у держателей активов.

Шаг 3

Во время паники, когда курс UST показывал минимальные значения, а ликвидность перетекала с 3pool на 4pool, некто продал 350 млн UST, что дало возможность на некоторое время отвязать стейблкоин от доллара.

Шаг 4

Дабы не допустить обратную привязку к доллару из-за отскока цены UST, кит постепенно продавал оставшиеся UST на бирже Binance по рыночному курсу, пока это было возможно. Таким образом стейблкоин TerraUSD не мог "дампнуться" – сильно потерять в цене, и вернуться к прежним значениям. Вместо этого он продолжил падение.

Шаг 5

Внутренние особенности протокола LUNA, вследствие усиленного давления на UST, создали гиперинфляцию монеты, из-за чего курс за несколько часов "пробил дно".

Шаг 6

Параллельно с падением курсов LUNA и UST, когда держатели действительно поняли, что рискуют потерять все свои накопления, боты начали распространять в соц. сетях слухи, что обе криптовалюты ждёт полный крах и падение до нуля.

Шаг 7

Новая волна падения курса UST была достигнута, когда протокол кредитования и заимствования Anchor достиг массового вывода ликвидности. В тот момент в вероятность UST "ожить" уже не верил никто.

Шаг 8

Сервера LUNA "полетели" вследствие огромного количества маленьких спам-транзакций. На них устанавливалась слишком высокая комиссия. Как итог – вся сеть потеряла работоспособность.

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Шаг 9

Протокол LUNA попал в ловушку, называемую "спиралью смерти" – практически бесконечная эмиссия актива не даёт ему даже шанса на позитивную динамику – стоимость актива медленно падает до нулевых значений.

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