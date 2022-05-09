Выход консоли пока не ожидается.

В это сложно поверить, но с момента выхода консоли PlayStation 5, до сих пор называемой устройством нового поколения, прошло полтора года. Ещё один парадокс заключается в том, что на бумаге консоль вышла, а вот купить её по рекомендованной цене до сих пор нет возможности. Первое время она была в дефиците из-за коллапса полупроводников, а когда поставки наладились, страны западного блока ввели против России ограничивающие санкции.

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По данным аналитиков, едва ли в скором времени произойдут какие-то глобальные изменения, и количество приставок на рынке резко увеличится. Производство восстановится на середине жизненного цикла PS5. Ещё через 4-6 лет её заменит PlayStation 6. Сообщается, что первые наработки на консоль создаются прямо сейчас.

Утечка идёт от компании AMD, которая открыла на LinkedIn новую вакансию. На этот раз ей нужен инженер, способный присоединиться к разработке чипов для приставок Xbox и PlayStation. Иными словами, будущий сотрудник станет главой отдела по созданию процессоров следующего поколения RDNA. Они, предположительно, как и в этом поколении, станут ядром новых консолей. Сфера деятельности, где будет работать специалист – моделирование и аппаратная эмуляция.

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С учётом того, что PS5 не появилась на полках в начале 2022 года, полное удовлетворение спроса займёт 1-2 года. Соответственно, ждать реальных рендеров PlayStation 6 до 2030 г. не стоит. Кроме того, разработка нового чипа займёт много времени, т.к. дело это быстрым не назовёшь. Минимум месяцы уйдут только на проектирование дизайна.