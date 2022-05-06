После начала спецоперации в Украине 24 февраля, из России ушли почти все крупные иностранные компании. Некоторые из них дополнительно объявили, что больше на российский рынок не вернутся. В то же время китайские компании ведут себя достаточно сдержанно. До сего момента о крупных заявлениях со стороны Китая мы не слышали, потому как страна занимает категорически нейтральную позицию.
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Как сообщает Wall Street Journal, в последнее время ухудшения торговых отношений России наблюдаются с двумя компаниями из Китая: Xiaomi и Lenovo. Они обе хорошо знакомы массовому пользователю качественной техникой по весьма доступным ценам. В частности, Xiaomi недавно заняла 4 позицию в ТОП-5 производителей смартфонов во всём мире. На Lenovo приходится большая доля готовых российских ноутбуков.
Как отмечают в издании, в отличие от американских или европейских компаний, китайские не стремятся громко кричать об уходе с российского рынка. Вместо этого они плавно сворачивают производственные линии, уменьшают поставки и отправляют в РФ всё меньше и меньше продукции.
Вероятнее всего, какого-либо прямого указа со стороны китайских властей не поступало, однако компании такого масштаба, как Xiaomi и Lenovo, хорошо ознакомлены с понятием вторичных санкций: если они продолжат отгружать в Россию оборудование, содержащее западные технологии, это может рано или поздно закрыть им доступ к комплектующим из США раз и навсегда.
Данные аналитической фирмы Canalys слова Wall Street Journal подтверждают: за 2 месяца поставки китайских смартфонов в РФ сократились на 66%, ноутбуков – на 40%, а телекоммуникационное оборудование с рынка и вовсе практически исчезло.
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