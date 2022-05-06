Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
Сам Китай никаких поворотных заявлений не делает.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

После начала спецоперации в Украине 24 февраля, из России ушли почти все крупные иностранные компании. Некоторые из них дополнительно объявили, что больше на российский рынок не вернутся. В то же время китайские компании ведут себя достаточно сдержанно. До сего момента о крупных заявлениях со стороны Китая мы не слышали, потому как страна занимает категорически нейтральную позицию.

реклама

Как сообщает Wall Street Journal, в последнее время ухудшения торговых отношений России наблюдаются с двумя компаниями из Китая: Xiaomi и Lenovo. Они обе хорошо знакомы массовому пользователю качественной техникой по весьма доступным ценам. В частности, Xiaomi недавно заняла 4 позицию в ТОП-5 производителей смартфонов во всём мире. На Lenovo приходится большая доля готовых российских ноутбуков.

Как отмечают в издании, в отличие от американских или европейских компаний, китайские не стремятся громко кричать об уходе с российского рынка. Вместо этого они плавно сворачивают производственные линии, уменьшают поставки и отправляют в РФ всё меньше и меньше продукции.

Вероятнее всего, какого-либо прямого указа со стороны китайских властей не поступало, однако компании такого масштаба, как Xiaomi и Lenovo, хорошо ознакомлены с понятием вторичных санкций: если они продолжат отгружать в Россию оборудование, содержащее западные технологии, это может рано или поздно закрыть им доступ к комплектующим из США раз и навсегда.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Данные аналитической фирмы Canalys слова Wall Street Journal подтверждают: за 2 месяца поставки китайских смартфонов в РФ сократились на 66%, ноутбуков – на 40%, а телекоммуникационное оборудование с рынка и вовсе практически исчезло.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #lenovo #санкции
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
Xiaomi готовит к выходу смарфон Xiaomi 12 Pro Max
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть ли смысл в покупке дорогой видеокарты – суперфлагман GeForce GTX TITAN спустя 9 лет в тесте WG
8
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
54
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
201
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
35
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
50
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
5
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
4
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит дешевле 90 000р
11
Bloomberg: следующий пакет санкций ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Европе
42
Рынок NFT рухнул на 92 процента
11
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
18
Криптобиржа Coinbase вводит ограничения для граждан РФ
10
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
4
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
В России началось строительство завода, способного выпускать процессоры по 28-нм техпроцессу
19
В США скоро начнут чипировать людей - компания Synchron тестирует интерфейс "мозг-компьютер"
5
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
45
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Aliexpress
40
Появились новые подробности о сроках выпуска видеокарт Intel, их позиционировании и цене
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
24
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
20
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
21

Сейчас обсуждают

Вежливый_Пaладдин
00:49
Какой нахуй газ в убогих деревеньках? https://www.google.com/maps/@57.7384591,40.8023468,3a,36.7y,193.77h,90.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLmjxh1OZkHLvrGcVn0hPNA!2e0!7i13312!8i6656
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Alex23
00:46
чуваки палит реальное говно не берите, потом вспомните меня добрым словом.
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
KENDOR
00:43
Куда не зайду везде ты, прям как в анекдоте. Отвлекись уже от России, начинай строить план, как огребать от "братьев" западных (Поляков) будете, им-то есть что вам предъявить. Только не забудь, братья...
Посол КНР в России заявил, что торговля технологиями между двумя странами значительно возрастет
[Zero]
00:42
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Будильник
00:42
опять этот долбанный клоун с тупыми фотошоп- картинками...
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Леди Яга
00:42
Там в конфиге аж два терабайтных 970 evo. Очень любопытно как их установили на MSI Z97S SLI Plus с одним портом M2 Сдается мне что это очередные "тесты феникса"
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
jiobeilchob
00:40
Я против реальной войны между землекопами. Это мерзко и является атавизмом уже. Как ни прискорбно сознавать это, но Украина - это просто предлог. Но за экономической мне нравится наблюдать. Пендостану...
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Xardazzz
00:39
дочь офицера?
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Черный Русский
00:36
Ты ослиная голова! Баксов нет в стране. На какие млрды забиты склады? Хуuло ещё решило газ за рубли продавать, так ещё меньше поток иностранной валюты стал в страну. Или ты думаешь нам за рубли кто-то...
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
Вежливый_Пaладдин
00:35
Тот самый Кирби который вещал о "флагмане своим ходом"? А потопленные корыта это минус десант на Одессу а не просто 500 орков на дне. А без Одессы доступ к морю не перекрыть. Ну, там все связано, тебе...
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем