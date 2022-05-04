В пакет используемых инструментов входят социальные сети.

Сбербанк начал выявлять граждан, собирающих деньги для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, за последние несколько месяцев Сбербанк начал чаще идентифицировать пользователей, собирающих или переводящих средства на помощь ВС Украины. Все собранные данные отправляются в Росфинмониторинг. По крайней мере, так уверяет зампред Сбербанка Белла Златкис в письме первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. В агентстве отмечают, что копия документа присутствует.

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Как говорят депутаты, те, кто собирают финансовую помощь и передаёт её ВСУ, выявляются банком в основном через соц. сети: в тех или иных обстоятельствах кто-то может рассказать о своих действиях в Россграме, на YouTube или ВКонтакте. Иногда информация о переводах на счета ВСУ поступает от третьих лиц, никак не связанных со Сбербанком. После того как подозрительный запрос на клиента Сбера поступил в администрацию, его финансовые операции вместе с личным делом передаются профильным службам банка.

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По отношению к пользователям, уличённым в приобретении военной техники, оружия, патронов, гаджетов и прочих устройств военного назначения, будет применяться 11 статья 7 федерального закона – финансирование терроризма.

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