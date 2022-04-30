С игроком, который её нарисовал, разорвали контракт.

На проходившем сегодня киберспортивном турнире по Dota 2 был дисквалифицирован весь состав российской команды Virtus.pro. Как сообщает "Коммерсантъ", причиной дисквалификации стала публичная демонстрация запрещённой символики. В частности, во время перерыва между матчами российский игрок Иван Москаленко, или как его знают поклонники, Pure, на карте нарисовал букву Z, ставшую символом спецоперации в Украине, начавшейся 24 февраля.

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Российский геймер отмечает, что инцидент произошёл абсолютно случайно и не имел никакого политического контекста. С его слов, когда он с командой отдыхал и рисовал первое, что придёт в голову, у него получилась латинская буква Z. Когда остальные члены команды поняли, что произошло, они начали стирать символ, однако было уже поздно. На странице Virtus.pro в Twitter Иван Москаленко написал, что никого не хотел обидеть, и пожелал всем мира.

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Официальный представитель команды Virtus.pro говорит, что подход издателя к инциденту слишком строг, но, тем не мене, за многие годы работы киберспортивный клуб доказал, что выступает против разжигания ненависти, поэтому контракт с Иваном Москаленко будет немедленно расторгнут. Его действия, уточняют в команде, недостойны профессионального игрока. Последствием дисквалификации целой команды станет колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом.

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