Время майнеров закончилось. Пришло время геймеров.

Видеокарты серии Radeon RX 6000, сообщает технический портал Hardwaretimes, в большинстве своём почти вернулись к рекомендованным ценам. В то же самое время главный конкурент AMD в лице GeForce RTX 3000 пока что к рекомендованным ценам не спешит. Проведённое исследование американского рынка графических процессоров на примере магазина Newegg показало, что RX 6000 дороже РРЦ в среднем на $10-30, а RTX 3000 – на $100-200.

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Начиная со средне-бюджетного класса, RX 6600 XT, которая должна стоить $380, продаётся за $400. Разница в $20 (1 420 рублей) не так уж и велика. Ближайший конкурент – RTX 3060 Ti с РРЦ $400 продаётся за $580 – на $180 (13 тыс. рублей) больше. Стоит отметить, что хоть карта nVidia и дороже, в игровых тестах она показывает себя намного лучше.

Более мощную Radeon RX 6700 XT можно свободно найти в США за $514, что на $35 (2 500 рублей) дороже рекомендованной стоимости ($480). В этой категории у nVidia тоже маленькие проблемы: базовые RTX 3070 Ti примерно на $100 (7 200 рублей) дороже РРЦ: $700 против $600. Как и в прошлый раз, нельзя не упомянуть, что хоть видеокарта RTX стоит дороже конкурента, нужно помнить, что на высоких разрешениях она быстрее и производительнее.

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Наконец, если рассматривать флагманы обоих линеек, тенденция сохраняется: Radeon RX 6900 XT вернулась к рекомендованной отметке в $999, а флагманская RTX 3090 в наличии минимум за $1 670, что на $170 (12 тыс. руб.) дороже и без того завышенного показателя РРЦ. Эталонная модель Radeon RX 6900 XT на официальном сайте AMD, к слову, также доступна за $999.

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