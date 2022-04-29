Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
В стране избрали путь Польши и Болгарии.
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

В конце марта, когда Путин обязал недружественные страны (а их сейчас 48) платить за поставки российского газа не в национальной валюте, а в рублях, решение вызвало всеобщий резонанс. Единственной страной ЕС, согласившейся на данное условие, сегодня является Венгрия. Ранее своё намерение оплачивать природный газ в рублях высказало правительство Армении.

реклама

В то же время в лагерь стран, отказавшихся от подобных операций, которые по мнению Еврокомиссии нарушают введённые против РФ санкции, недавно присоединились Польша и Болгария. Официально им газ уже перекрыли. Дальнейшее сотрудничество под вопросом. Страны G7 платить в рублях тоже отказались. Соответственно, вскоре Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония должны быть уведомлены о прекращении поставок.

Утром сегодняшнего дня к упомянутым государствам присоединилась Чехия. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала от лица правительства отказался оплачивать газ в рублях, т.к. это нарушает требования Евросоюза. По словам Фиала, изменения в контракт он считает опасными для Чехии, поэтому вскоре начнутся новые переговоры с Польшей по поводу диверсификации поставок. Чехия будет рассматривать любой вариант замещения российских энергоресурсов.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Напомним, более 90% всего газа, поступающего в Чехию, идёт из России.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#газ
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
Польша не будет платить за газ в рублях и намерена отказаться от российских энергоносителей
27 апреля Газпром отключил поставки газа в Польшу и Болгарию – причины и последствия для России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
28
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
52
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
Движок GTA 6 от Rockstar опережает свое время
4
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
30
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
87
Российский инженер запатентовал вечный двигатель и ищет 5 000 000р на реализацию проекта
7
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
16
Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
15
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
5
Nike выпустила NFT-кроссовки за более чем 100 тыс. долларов
5
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
10
Компания Sycom предлагает ПК с GeForce RTX 3090 Ti и процессором Core i9-12900K за 5146 долларов
4
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
10
"Яндекс" в марте выплатил премий на 6 млрд рублей и прекратил прием новых сотрудников
+
М.Видео отправляет некоторых сотрудников на удалённую работу из-за сокращения ассортимента
3
Samsung представила T7 Shield, прочный портативный SSD с защитой по стандарту IP65
+
Мичиганский университет: Прозрачная солнечная энергия - технология будущего, доступная уже сегодня
4
Месячная аудитория соцсети VK превысила 100 миллионов пользователей
1

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
56
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
10
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
7
О криминальном прошлом Nintendo
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
7

Сейчас обсуждают

Saint-14
20:29
Правда в том, что правда запрещена в России
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Леди Яга
20:27
>> Блок может быть один - бетонный! Мажешь его цементным раствором
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
Saint-14
20:23
Суд в Москве признал плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацией армии https://www.svoboda.org/a/moskvichku-oshtrafovali-na-50-tysyach-za-plakat-fashizm-ne-proydet/31767914.html как в России наказывают...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Леонид Голубков
20:23
Замерзайте, пусть ваш Байден помогает!!
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Леди Яга
20:21
Лживый козлик, где правда-то ?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Леди Яга
20:21
«С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Начиная от Волкова*, заканчивая разными неонацистами.» И гд...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Yilec
20:21
Ну, пущай маются чешки. Им надо 🥱
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Кукурузный Штеуд
20:20
И как же Россия нарушает свободу слова?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
BinguPlus
20:19
А где другие цены-то официальные? Нужно просто знать лазейки ;)
О криминальном прошлом Nintendo
Yilec
20:14
Место поделия цукера у параSHIT. Там пускай протестует.
Meta* обжаловала признание компании экстремистской организацией в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем