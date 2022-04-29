В стране избрали путь Польши и Болгарии.

В конце марта, когда Путин обязал недружественные страны (а их сейчас 48) платить за поставки российского газа не в национальной валюте, а в рублях, решение вызвало всеобщий резонанс. Единственной страной ЕС, согласившейся на данное условие, сегодня является Венгрия. Ранее своё намерение оплачивать природный газ в рублях высказало правительство Армении.

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В то же время в лагерь стран, отказавшихся от подобных операций, которые по мнению Еврокомиссии нарушают введённые против РФ санкции, недавно присоединились Польша и Болгария. Официально им газ уже перекрыли. Дальнейшее сотрудничество под вопросом. Страны G7 платить в рублях тоже отказались. Соответственно, вскоре Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония должны быть уведомлены о прекращении поставок.

Утром сегодняшнего дня к упомянутым государствам присоединилась Чехия. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала от лица правительства отказался оплачивать газ в рублях, т.к. это нарушает требования Евросоюза. По словам Фиала, изменения в контракт он считает опасными для Чехии, поэтому вскоре начнутся новые переговоры с Польшей по поводу диверсификации поставок. Чехия будет рассматривать любой вариант замещения российских энергоресурсов.

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Напомним, более 90% всего газа, поступающего в Чехию, идёт из России.

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