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Apple может внедрить в новые iPhone зарядку по воздуху
На этот раз никаких подробностей. Проект засекречен.
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Как сообщает портал Techcrunch, его информаторы специально для авторов сайта раскрыли некоторую особо секретную информацию по поводу нового потребительского продукта от Apple. Речь идёт о зарядке. Но не обычной, и даже не беспроводной, когда под телефоном лежит док-станция и проводит ток посредством электромагнитной индукции. Такие устройства уже есть, поэтому ими пользователей не удивить. В Techcrunch отмечают, что новый способ зарядки устройств позволит не только полностью отказаться от всех кабелей, но ещё и детально углубиться в технологию ИК-портов.

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Дочерняя компания Apple Belkin вместе с китайской организацией Wi-Charge заключили долгосрочный контракт и совместными усилиями будут делать "зарядки" на основе ИК-порта. В будущем они смогут передавать энергию из одного устройства (предположительно, док-станции, розетки или пауэрбанка) к приёмнику (вероятно, речь идёт про новый iPhone). В том числе это означает, что Apple всё таки решила отказаться от устаревшего коннектора Lightning, представленного миру ещё в 2012 году.

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На данный момент развитие таких технологий требует больших вложений со стороны инвесторов. В числе реализованных проектов с предустановленной зарядкой "по воздуху" Wi-Charge сегодня имеет несколько моделей электрических зубных щёток, умный замок, и прочие маленькие девайсы, не требующие много энергии. Официальный представитель Belkin пообещал вскоре показать первые прототипы своих наработок, однако уверил, что ждать жизнеспособных устройств в скором времени не стоит. Готовый продукт выйдет на рынок только тогда, когда его разработка станет технически-осуществимой.
Источник.

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#apple #iphone
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