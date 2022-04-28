Шутка получилась хорошая, но сама идея имеет право на существование.

Пару дней назад миллиардер Илон Маск успешно приобрёл в своё пользование соц. сеть Twitter. Несмотря на "ядовитые таблетки" и резкие отказы некоторых крупных акционеров, бизнесмен в очередной раз доказал, что стал самым богатым человеком не по счастливой случайности. Обещанная Twitter безграничная свобода слова вместе с другими необходимыми мерами уже на стадии внедрения. Так, Маск всерьёз обеспокоился безопасностью контента в Twitter и предложил внедрить на платформу сквозное шифрование и двойную аутентификацию.

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Недавно Маск по случаю приобретения Twitter выдал ещё одну шутку, затрагивающую корпорацию Coca-Cola. В сообщении миллиардер написал, что он готов купить Coca-Cola только для того, чтобы вернуть в напиток кокаин. Напомним, листья коки из состава колы убрали ещё в 1903 году.

На заявление сразу отреагировали известные лица, в том числе и инсайдер Ice Universe, который отметил, что данная покупка Маску "не по зубам", т.к. рыночная капитализация компании на данный момент составляет 285 млрд долларов. До истории с Twitter Илон Маск имел 310-320 млрд долларов свободного капитала.

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В другом своём сообщении Маск написал, что собирается купить Mc'Donalds, чтобы наконец починить все эти автоматы с мороженным. Через несколько часов он сам себе и ответил: "Слушай, я не могу творить чудеса".

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