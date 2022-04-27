Пороха в них, однако, не было.

Группа учёных, занимающихся раскопками древних сооружений, смогла обнаружить ценный экземпляр "ручной гранаты" из 11-12 веков, сделанной в Иерусалиме. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS One. Как сообщают археологи, недавно им под руки попались остатки керамической посуды, изготовленной в Иерусалиме, и лабораторный анализ показал, что их могли использовать в качестве аналога современных свето-шумовых гранат, в известном сообществе называемых просто "флешками".

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Найденные сосуды чаще всего набивали травами, ароматическими маслами и лекарствами, а иногда они в качестве средства для обороны содержали легковоспламеняющиеся и потенциально взрывоопасные материалы: что-то вроде тогдашней взрывчатки, но без пороха. Подобная смесь, сообщают учёные, была необходима для крестовых походов, как неотъемлемая часть "элемента неожиданности".

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По предположениям исследователей, сама формула данного изделия была завезена на Ближний Восток и в Европу из Китая. "Ручные гранаты" были хорошо известны тем, что производили громкие звуки и яркие вспышки света, буквально ослепляющие противников на короткое время, давая преимущество в битве. Доцент Университета Гриффита Карни Мэтисон уверена, что данная находка позволяет доказать, что первые появления пороха в Европе датируются не 13-м веком, как считалось ранее, а 11-м, когда его впервые привезли на континент в сильно ограниченном количестве.

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