Группа учёных, занимающихся раскопками древних сооружений, смогла обнаружить ценный экземпляр "ручной гранаты" из 11-12 веков, сделанной в Иерусалиме. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS One. Как сообщают археологи, недавно им под руки попались остатки керамической посуды, изготовленной в Иерусалиме, и лабораторный анализ показал, что их могли использовать в качестве аналога современных свето-шумовых гранат, в известном сообществе называемых просто "флешками".
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Найденные сосуды чаще всего набивали травами, ароматическими маслами и лекарствами, а иногда они в качестве средства для обороны содержали легковоспламеняющиеся и потенциально взрывоопасные материалы: что-то вроде тогдашней взрывчатки, но без пороха. Подобная смесь, сообщают учёные, была необходима для крестовых походов, как неотъемлемая часть "элемента неожиданности".
По предположениям исследователей, сама формула данного изделия была завезена на Ближний Восток и в Европу из Китая. "Ручные гранаты" были хорошо известны тем, что производили громкие звуки и яркие вспышки света, буквально ослепляющие противников на короткое время, давая преимущество в битве. Доцент Университета Гриффита Карни Мэтисон уверена, что данная находка позволяет доказать, что первые появления пороха в Европе датируются не 13-м веком, как считалось ранее, а 11-м, когда его впервые привезли на континент в сильно ограниченном количестве.
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