Для полного восстановления экономики России до уровня 2021 года России потребуется не меньше 10 лет, сообщают в РБК со ссылкой на западных экспертов из американского медиа-холдинга S&P Global Market Intelligence, занимающегося аналитикой бизнес-процессов по всему миру.
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Как говорят аналитики, только за 2022 год, по более-менее оптимистичным прогнозам, ВВП России сократится примерно на 11%. В то же время аналогичный показатель в Украине упадёт практически на 45% по сравнению с прошлым годом. Уже в 2023 году данный показатель в РФ составит всего -2% ВВП, а первый подъём отечественной экономики эксперты прогнозируют на конец 2024-го. Ожидается, что до 2026 г. ВВП России сможет достичь профицита в размере +2%.
Кроме этого, в S&P Global Market Intelligence заявляют и о будущем понижении инфляции рубля. Так, сегодня она составляет 18%, в 2023 г. – 10%, а в 2024 г. – 7.5%. Через 5 лет инфляция стабилизируется на отметке в 4.6% в год. В МФВ данные прогнозы подтверждают, отмечая при этом, что восстановление российской экономики в начале следующего десятилетия неминуемо.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля заявил, что Минфин и Минэкономразвития уверены в падении российского ВВП в 2022 году на 10%. Всемирный банк считает, что экономика РФ сократится на 11.2%.
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