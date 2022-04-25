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Reuters: Илон Маск и Twitter пришли к согласию: сумма сделки составит 43 млрд долларов
Официально её могут объявить сегодня-завтра.
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Последнюю неделю главной темой интернета стала возможная покупка медиа-компании Twitter Илоном Маском. Недавно миллиардер заявил о своих намерениях провести в соц. сети с миллионами пользователей глобальную перепланировку и превратить её в нечто большее. По его мнению, на данном этапе развития руководство не способно сделать так, чтобы акции платформы стоили свою реальную цену. Сегодня "во владениях" у Маска уже находится 9.2% акций, однако он хочет купить их все. Только таким образом любитель криптовалют сможет получить право на собственность.

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В прошлом Маск заявил, что готов переплатить за Twitter круглую сумму, купив каждую акцию компании не за реальную стоимость на тот момент ($40), а за $54,20. Таким образом, переплата за единицу составляет сегодня $2.40.

Как сообщают неназванные источники американского издательства Reuters, близкие к ситуации, после некоторых недоразумений вроде "отравленной таблетки" Илон Маск и Twitter смогли договориться о поглощении миллиардером компании.

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Источники отмечают, что детали сделки появятся в прессе сегодня-завтра. Покупка оставшихся акций обойдётся Маску в 43 млрд долларов. Сумма покупки –  $54,20 за акцию. В издании также говорят, что в случае, если что-то пойдёт не так, сделка всё ещё может сорваться в любую минуту. Тем не менее, совет директоров Twitter, по предварительным данным, готов рекомендовать сделку акционерам.
Источник.

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#илон маск #twitter
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