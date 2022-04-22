Согласие производителей не требуется.

Сегодня поздним вечером стало известно, что правительство России официально одобрило "серый" или параллельный импорт – пакет средств, позволяющих завозить в санкционированную страну запрещённую импортную продукцию иностранных производителей. Соответствующие меры были зарегистрированы в Минюсте. Список товаров, импорт которых не требует разрешения правообладателей, поделили на 50 категорий.

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Со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Манутрова "Известия" сообщают, что Минпромторг включил в список параллельного импорта более 200 брендов. Не самую маленькую часть от всех товаров составляет электроника. Так, например, в ведомстве разрешили закупать почти всю главную продукцию Apple: смартфоны iPhone, часы Apple Watch и наушники AirPods, а также устройства от компаний Samsung, Sony, HP, Nokia и Siemens.

Среди автомобилей "серому" импорту подлежат следующие бренды: Land Rover, Jaguar, Bentley, Volvo, Toyota, Jeep, Chrysler, Cadillac, Skoda, Nissan, Tesla и несколько других. Дабы предотвратить дефицит комплектующих для автомобилей, их тоже будут импортировать у желающих вести торговлю.

Вся одежда и обувь, ровно как и ювелирные изделия, отдельным упоминаниям не подлежат. В Минпромторге заявляют, что нехватку иностранных товаров в этих областях легко смогут ликвидировать отечественные производители.

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Список поставщиков комплектующих для машин пополнился известными марками вроде Wabco, Mahle, Cummins, Gates, Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone, Caterpillar и др.

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