Сегодня поздним вечером стало известно, что правительство России официально одобрило "серый" или параллельный импорт – пакет средств, позволяющих завозить в санкционированную страну запрещённую импортную продукцию иностранных производителей. Соответствующие меры были зарегистрированы в Минюсте. Список товаров, импорт которых не требует разрешения правообладателей, поделили на 50 категорий.
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Со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Манутрова "Известия" сообщают, что Минпромторг включил в список параллельного импорта более 200 брендов. Не самую маленькую часть от всех товаров составляет электроника. Так, например, в ведомстве разрешили закупать почти всю главную продукцию Apple: смартфоны iPhone, часы Apple Watch и наушники AirPods, а также устройства от компаний Samsung, Sony, HP, Nokia и Siemens.
Среди автомобилей "серому" импорту подлежат следующие бренды: Land Rover, Jaguar, Bentley, Volvo, Toyota, Jeep, Chrysler, Cadillac, Skoda, Nissan, Tesla и несколько других. Дабы предотвратить дефицит комплектующих для автомобилей, их тоже будут импортировать у желающих вести торговлю.
Вся одежда и обувь, ровно как и ювелирные изделия, отдельным упоминаниям не подлежат. В Минпромторге заявляют, что нехватку иностранных товаров в этих областях легко смогут ликвидировать отечественные производители.
Список поставщиков комплектующих для машин пополнился известными марками вроде Wabco, Mahle, Cummins, Gates, Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone, Caterpillar и др.
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