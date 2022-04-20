Тем временем блогеры, которые перешли на отечественные соц. сети, потеряли 80% дохода.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Недавно "Коммерсантъ" рассказал, насколько сложным оказался для российских блогеров переход с иностранных соц. сетей на их отечественные аналоги. Так, по информации "Ъ", блогеры потеряли примерно 80% аудитории и столько же процентов дохода. Всё потому, что, как правило, подписчики того или иного канала за годы становятся всё более консервативными, и если 100% заметят, что ушёл их кумир, на новую площадку за ним последуют только 20-30% от общего числа.

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В связи с издержками, которые несут российские создатели контента, Владимир Путин уже не раз заявлял, что правительство намерено поддерживать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. Например, согласно недавнему указу президента, программисты из России смогут не платить налоги и не будут подлежать официальной военной службе.

Следующая мера, подтвердил сегодня Путин, касается блогеров, активно переманивающих подписчиков у создателей "чернухи". Как выразился президент, если пользователь способен своим талантом, харизмой и интересным контентом привлечь большую аудиторию, чем условный распространитель фейков, таких блогеров нужно аккуратно и ненавязчиво поддерживать.

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На заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" президент уточнил, что ценит в блогерах именно желание делать красивые и понятные проекты, а не стремление заработать как можно больше на своей аудитории.

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