Недавно "Коммерсантъ" рассказал, насколько сложным оказался для российских блогеров переход с иностранных соц. сетей на их отечественные аналоги. Так, по информации "Ъ", блогеры потеряли примерно 80% аудитории и столько же процентов дохода. Всё потому, что, как правило, подписчики того или иного канала за годы становятся всё более консервативными, и если 100% заметят, что ушёл их кумир, на новую площадку за ним последуют только 20-30% от общего числа.
реклама
В связи с издержками, которые несут российские создатели контента, Владимир Путин уже не раз заявлял, что правительство намерено поддерживать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. Например, согласно недавнему указу президента, программисты из России смогут не платить налоги и не будут подлежать официальной военной службе.
Следующая мера, подтвердил сегодня Путин, касается блогеров, активно переманивающих подписчиков у создателей "чернухи". Как выразился президент, если пользователь способен своим талантом, харизмой и интересным контентом привлечь большую аудиторию, чем условный распространитель фейков, таких блогеров нужно аккуратно и ненавязчиво поддерживать.
На заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" президент уточнил, что ценит в блогерах именно желание делать красивые и понятные проекты, а не стремление заработать как можно больше на своей аудитории.
Источник.