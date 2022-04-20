Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Путин поддержал рвение российских блогеров, переманивающих подписчиков у создателей фейков и "чернухи"
Тем временем блогеры, которые перешли на отечественные соц. сети, потеряли 80% дохода.
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Недавно "Коммерсантъ" рассказал, насколько сложным оказался для российских блогеров переход с иностранных соц. сетей на их отечественные аналоги. Так, по информации "Ъ", блогеры потеряли примерно 80% аудитории и столько же процентов дохода. Всё потому, что, как правило, подписчики того или иного канала за годы становятся всё более консервативными, и если 100% заметят, что ушёл их кумир, на новую площадку за ним последуют только 20-30% от общего числа.

реклама

В связи с издержками, которые несут российские создатели контента, Владимир Путин уже не раз заявлял, что правительство намерено поддерживать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. Например, согласно недавнему указу президента, программисты из России смогут не платить налоги и не будут подлежать официальной военной службе.

Следующая мера, подтвердил сегодня Путин, касается блогеров, активно переманивающих подписчиков у создателей "чернухи". Как выразился президент, если пользователь способен своим талантом, харизмой и интересным контентом привлечь большую аудиторию, чем условный распространитель фейков, таких блогеров нужно аккуратно и ненавязчиво поддерживать.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

На заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" президент уточнил, что ценит в блогерах именно желание делать красивые и понятные проекты, а не стремление заработать как можно больше на своей аудитории.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#путин #владимир путин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин поручил к июлю обеспечить возможность вызвать врача на дом через Госуслуги
Twitter и Meta дают советы по безопасности украинским пользователям
Путин подписал закон о дистанционном трудоустройстве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры AMD в магазинах РФ упали ниже рекомендованных – Ryzen 5 5600X стоит 26 000р
36
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
16
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
18
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
53
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
82
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
72
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
15
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
16
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
17
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
9
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
1
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Корейские ученые разработали беспроводную зарядку для кардиостимуляторов
+
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Мошенники украли у пользователя MetaMask криптовалюты на $650 000 с помощью фишинга
4
Лучший защищённый смартфон 2022 года: Blackview BV8800 – флагманские характеристики и народная цена
+
Виталик Бутерин поддержал желание Илона Маска купить Твиттер – «ядовитая пилюля» может не сработать
3
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
61
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
14
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
38
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
10

Сейчас обсуждают

kib@rg
17:08
Надо было брать сеасоник на 1800 Вт, тогда не прогадал бы. Хотя через два года под RTX 5090 придется его все равно менять на сеасоник 2500 Вт :)
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Игорь Новомирский
17:08
Приватник на емайл! Ахаха!!!.... Че не смеетесь?! Это Россия!!!
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
Saint-14
17:08
Я не понял, вата и кремлеботы, вы против санкций, против генеральной линии партии смеете идти, либерду поддерживаете?! Путин заявил о позитивной роли санкций для России https://lenta.ru/news/2022/03/...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Dmitry Mitry
17:08
Чтобы оно никуда не делось, его сначала надо построить.
TSMC выпустила облигации на сумму $3,5 млрд для финансирования строительства предприятия в США
Beriya
17:07
Да они охренели что ли!? Был сеасоник на 750 Вт, заменил на 1000 Вт, а теперь и этого мало!?
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Saint-14
17:06
А вот зря, с запчастями тоже проблемы, как минимум повысятся цены на общественный транспорт
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Wirys
17:05
Ну что. Вчера минусовали. С Европы смеялись. Правильно пусть упадет на 90%. Я и так не вожу автомобиль. Мне по барабану.
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Saint-14
17:03
или второй распад совка (России)
Акции CD Projekt достигли трёхлетнего минимума, одна из основных причин — приостановка продаж в России
Saint-14
17:03
при этом продолжаешь играть в их игры
Акции CD Projekt достигли трёхлетнего минимума, одна из основных причин — приостановка продаж в России
Николай Шульгин
17:00
писдес.
"Роскосмос" представил "исторически значимую" линейку одежды с космическими ценами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем