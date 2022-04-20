Несколько дней назад Илон Маск проконтролировал поставку в Украину новой партии глобальной спутниковой системы Starlink. Она призвана обеспечить ещё более стабильным высокоскоростным широкополосным доступом в интернет места, где обыкновенную связь словить очень сложно. Сам Илон Маск высоко оценивает свой проект, ведь на данный момент его признали 25 стран. В том числе и Украина.
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Немного другое мнение имеет заслуженный российский конструктор и академик Герберт Ефремов. С точки зрения качества интернета, технология и правда достойна называться революционной, но вот к долгосрочному использованию стремиться она никак не может.
Академик Российской академии космонавтики Ефремов считает, что компании вроде Starlink и OneWeb своими сотнями спутников скорее лишний раз засоряют орбиту, чем приносят людям реальную пользу. По его мнению, уже в ближайшее десятилетие данные устройства потеряют свой смысл и выйдут из строя. Грубо говоря, они превратятся в никому ненужный неуправляемый космический мусор, который будет постоянно находиться на узких орбитальных слоях.
Более того, по мере выхода из строя старых спутников, уверяет Ефремов, Starlink будет "подвозить" новые, и так длительный период времени, пока вследствие переизбытка мусора в космосе не увеличится количество столкновений.
Обращаясь к российским космонавтам, Герберт Ефремов утверждает, что сегодняшние корпорации занимаются совсем не тем, чем нужно, поэтому отечественной космонавтике нужно не брать с них пример по массовому загрязнению космоса мусором вроде спутников Starlink, а вместо этого больше внимания уделять охране космического пространства и его защите.
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