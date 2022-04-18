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Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
Или за отказ предоставить к кошельку доступ.
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Пару дней назад "Коммерсантъ" сообщил о том, что в России доработали новую версию законопроекта, связанного с обращением с криптовалютами. Исходя из данных "Ъ", Минфин РФ ввёл несколько изменений. Например, появился один из самых главных тезисов: "криптовалюты могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ". Соответственно, они могут рассматриваться и как средство для инвестиций. 

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Кроме того, Минфин хочет легализовать майнинг: разрешить добывать "крипту" юридическим лицам, после того как они зарегистрируются в специальном госреестре. Для них разработают отдельное налогообложение. Учитывая, что в стране весьма дешёвое электричество, данная инициатива вполне способна привлечь майнеров со всего мира.

Сегодня появилось очередное предложение по развитию криптовалют в России, но только на этот раз связанное не с либерализацией сферы, а с её регулированием. В "Известиях" пишут, что Ассоциация банков России (АБР) направила в Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг специфическое предложение: учредить уголовную ответственность за отказ хранить криптовалютные активы в кастодиальных кошельках.

Проще говоря, кастоидальный кошелёк – это биржи. Они содержат средства пользователей, контролируют их сохранность и в случае каких-либо подозрений готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Некастоидальные активы – это знакомые нам горячие и холодные кошельки. Первыми принято называть мобильные приложения вроде Ledger, Trezor или Trust Wallet. Вторыми – аппаратные устройства, содержащие криптовалюты в автономном режиме. И у тех и у тех есть нечто общее – уникальный цифровой код-пароль (кодовые слова) имеются в наличии только у владельца.

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На предложение АБР уже позитивно отреагировали как в Минфине, так и в Росфинмониторинге. В обоих ответах говорится, что идею стоит рассмотреть в ускоренном порядке. В АБР отмечают, что есть мнение ввести уголовную ответственность за хранение "крипты" вне бирж только в том случае, если подозреваемое лицо отказывается добровольно предоставить уполномоченным органам доступ к транзакциям.
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#криптовалюта
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